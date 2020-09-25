İş insanı ve gazeteci Toru, son yolculuğa uğurlandı - Son Dakika

Cenaze törenine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül , Toru ailesi ve yakınları katıldı.

Yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Gaziantep 'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Toru'nun cenazesi yakınları tarafından memleketi Şanlıurfa 'ya getirildi.

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