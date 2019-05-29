İş kadınlarından Mızraklı'ya ziyaret
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Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği üyeleri Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:09 Kaynak: İHA
Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği üyeleri Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı
'yı ziyaret etti.
Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği üyeleri Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mızraklı, iş kadınları heyetiyle baş başa bir görüşme yaptı. - DİYARBAKIR
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