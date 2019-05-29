Son Dakika Haberleri: İş kadınlarından Mızraklı'ya ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

İş kadınlarından Mızraklı'ya ziyaret

2 saat önce

Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği üyeleri Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti.

İş kadınlarından Mızraklı'ya ziyaret, System.String[]
Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği üyeleri Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti.

Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği üyeleri Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mızraklı, iş kadınları heyetiyle baş başa bir görüşme yaptı. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:09 Kaynak: İHA
Adnan Selçuk Mızraklı, Diyarbakır, Mızraklı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üsküdar'da inşaat çalışmasında tarihi kalıntılar bulundu Rus iş adamının 14 yaşındaki oğlu oyun oynadığı arkadaşını bıçaklayıp kafasını kesti Hakimin, avukatın etek boyuna karışmasına Adalet Bakanı'ndan ilk yorum Hakim ile avukat arasındaki etek boyu tartışmasına tepki yağdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 17:15:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İş kadınlarından Mızraklı'ya ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]