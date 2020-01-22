İş merkezi kullanılamaz hale gelirken yanan alan havadan görüntülendi - Son Dakika

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir iş merkezinde çıkan yangın güçlükle kontrol altına alınabildi. Yangında en üst kattaki ofis bölümü kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi Konyaaltı Caddesi'ndeki 8 katlı Antmarin İş Merkezi'nin son katında saat 9.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis yolu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Büyükşehir Belediye İtfaiyesi iki büyük merdivenli itfaiye aracı ile yangına müdahale etti. Yanan bölgede herhangi bir kişinin yaralanmadığı öğrenildi. İş merkezi ve bitişindeki binalar tedbir amaçlı boşaltıldı. Çevre sakinleri yangını endişeli gözlerle izledi. Yangın kontrol altına alınırken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca iş merkezinde Antalya Büyükşehir Belediyesi teftiş Kurulu Başkanlığı ve aynı belediyenin şirketlerinden ANET'in de ofislerinin olduğu görüldü.

Öte yandan, itfaiyenin soğutma çalışmaları ve yanan alan havadan görüntülendi.

Yürüyüş dönüşü yangını gördüğünü söyleyen Hasan Dönmez, "Bir anda binada simsiyah duman çıkmaya başladı. Bina alev topuna döndü. Resmen alev oldu yani. Ama çok kuvvetliydi. Ahşap var sanırım içeride iş merkeziydi. Kimse yoktu yangın anında içeride" dedi.

Yan binada yaşayan kadın ise "Alevler en üs kata çıktı. Çok büyüktü yangın. Her yerden binayı sarmıştı alevler" diye konuştu.

(İsa Akar - Suat Metin - Gazi Taş - Burak Yalman/İHA)