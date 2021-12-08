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İş merkezinin çatısından kuyumcuya giren hırsızlar, 1 milyon liralık vurgun yaptı - Son Dakika

İş merkezinin çatısından kuyumcuya giren hırsızlar, 1 milyon liralık vurgun yaptı

08.12.2021 21:49

İstanbul Fatih'te bir iş merkezinin çatısına çıkarak oradan merdiven boşluğuna geçip binadaki kuyumcu atölyesine giren 2 hırsız, toplamda 1 milyon liralık vurgun yaptı. Yakalanan iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Fatih ilçesinde Emin Sinan Mahallesi Taşdirek Çeşmesi sokağı üzerinde bulunan işyerinden hırsızlık yapıldığını söyleyen C.B. polise başvurarak yardım istedi. C.B., kuyumcu atölyesinde bulunan 40 gram saf altın, 200 gram gümüş, pırlanta yüzükler, antika köstekli saatler, 13 adet çeyrek altın ile 375 bin lira parasının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

ÇATINDAN GİRİP, 1 MİLYON TL DEĞERİNDE EŞYA ÇALDILAR

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, toplam 1 milyon lira değerinde ürün çalan hırsızların bulunması için çalışma başlattı. Ekipler olayın meydana geldiği yerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde şahısların iş merkezinin çatısına çıktıklarını daha sonra merdiven boşluğundan binaya girdikleri görüldü.

Film gibi soygun kamerada! Çatıdan kuyumcuya girip 1 milyon liralık vurgun yaptılar

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri, kimliği tespit edilen şahısların daha önceden de benzer suçlardan gözaltına alınan Fuat T .ile Doğan S.olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahısların suç kayıtları kabarık çıktı. Fuat T.'nin daha önceden hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurmak, otodan hırsızlık, gasp ve parada sahtecilik gibi suçlardan 12 kez gözaltına alındığı belirlenirken, Doğan S'nin ise yine hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurmak, otodan hırsızlık suçlarından 10 kez yakalandığı ortaya çıktı.

Film gibi soygun kamerada! Çatıdan kuyumcuya girip 1 milyon liralık vurgun yaptılar

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Daha sonra iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan hırsızların bir otomobille binanın önüne geldikleri ve çatı ile merdiven boşluğundan binaya girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İş merkezinin çatısından kuyumcuya giren hırsızlar, 1 milyon liralık vurgun yaptı

Türk Lirası, Hırsızlık, Kuyumcu, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İş merkezinin çatısından kuyumcuya giren hırsızlar, 1 milyon liralık vurgun yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İş merkezinin çatısından kuyumcuya giren hırsızlar, 1 milyon liralık vurgun yaptı - Son Dakika
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