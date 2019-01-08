İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İsveç
Ticaret Ofisi Basın Toplantısı
Yer: İsveç Başkonsolosluğu
Tarih: 8 Ocak
Saat: 09: 30
OPET Ultramarket Basın Toplantısı
Yer: Maslak
OPET
Tarih: 8 Ocak
Saat: 10: 00
" Türkiye
'deki Suriyeli Mülteciler: Yerel Yönetimleri Anlamak" Proje Lansmanı
Yer: Işık Üniversitesi
Maslak Kampüsü
Tarih: 8 Ocak
Saat: 15: 00
TEMA Vakfı- Doğuş Çay
"Her Dem Toprak İçin Projesi" Basın Toplantısı
Yer: TEMA Vakfı
Tarih: 9 Ocak
Saat: 09: 30
"Ekonomik Büyüme Mutluluk Getiriyor mu? Mutlu Olmanın Ekonomisi" Toplantısı
Yer: Sabancı Üniversitesi
Minerva Palas
Tarih: 9 Ocak
Saat: 18: 00
TÜSİAD "Kurumlarda Girişimcilik ile Değer Yaratmak - Kurumların Girişimcilik Dönüşümü" Rehberi Tanıtımı
Yer: ING Genel Müdürlük
Tarih: 10 Ocak
Saat: 09: 30
EAF "2019 Yılında Türkiye Ekonomisi" Konferansı
Yer: InterContinental Otel
Tarih: 11 Ocak
Saat: 09: 00
TÜRSAB Turizmde Fark Yaratanlar Ödülü Basın Toplantısı
Yer: Grand Hyatt İstanbul
Tarih: 11 Ocak
Saat: 10: 00
Yerelde Sosyal Politikalar Konferansı
Yer: Kadıköy Belediyesi Caddebostan
Kültür Merkezi
Tarih: 11 Ocak
Saat: 10: 00
Nonstop Zula Espor Merkezi Açılışı
Yer: Nonstop Zula Espor Merkezi, Demirören AVM
Tarih: 11 Ocak
Saat: 10: 00
Türk Eczacıları Birliği Toplantısı
Yer: Point Otel
Tarih: 11 Ocak
Saat: 10: 00
2019 Beklentileri ve Riskten Korunma Yöntemleri Semineri
Yer: Borsa İstanbul
Konferans Salonu
Tarih: 12 Ocak
Saat: 11: 00
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Basın Toplantısı
Yer: Divan Otel
Elmadağ
Tarih: 14 Ocak
Saat: 10: 00 Sabancı Vakfı
3. Kısa Film Yarışması Ödül Töreni
Yer: Sabancı Center Hacı Ömer Konferans Salonu
Tarih: 16 Ocak
Saat: 19: 00
İlaç Sektörü İş Birliği Programı Başlangıç Panelleri
Yer: Hilton
Otel Bosphorus
Tarih: 17 Ocak
Saat: 12: 30
Kırtasiye-Ofis Fuarı
Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10: 00