Son Dakika Haberleri: İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

1 saat önce

İsveç Ticaret Ofisi Basın ToplantısıYer: İsveç BaşkonsolosluğuTarih: 8 OcakSaat: 09: 30OPET Ultramarket Basın ToplantısıYer: Maslak OPET Tarih: 8 OcakSaat: 10: 00"Türkiye'deki Suriyeli Mülteciler: Yerel Yönetimleri Anlamak" Proje Lansmanı Yer: Işık Üniversitesi Maslak Kampüsü Tarih: 8 OcakSaat:...

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi, System.String[]
İsveç Ticaret Ofisi Basın Toplantısı

Yer: İsveç Başkonsolosluğu

Tarih: 8 Ocak

Saat: 09: 30

OPET Ultramarket Basın Toplantısı

Yer: Maslak OPET 

Tarih: 8 Ocak

Saat: 10: 00

" Türkiye'deki Suriyeli Mülteciler: Yerel Yönetimleri Anlamak" Proje Lansmanı 

Yer: Işık Üniversitesi Maslak Kampüsü 

Tarih: 8 Ocak

Saat: 15: 00

TEMA Vakfı- Doğuş Çay "Her Dem Toprak İçin Projesi" Basın Toplantısı

Yer: TEMA Vakfı

Tarih: 9 Ocak

Saat: 09: 30

"Ekonomik Büyüme Mutluluk Getiriyor mu? Mutlu Olmanın Ekonomisi" Toplantısı

Yer: Sabancı Üniversitesi Minerva Palas

Tarih: 9 Ocak 

Saat: 18: 00

TÜSİAD "Kurumlarda Girişimcilik ile Değer Yaratmak - Kurumların Girişimcilik Dönüşümü" Rehberi Tanıtımı

Yer: ING Genel Müdürlük

Tarih: 10 Ocak

Saat: 09: 30

EAF "2019 Yılında Türkiye Ekonomisi" Konferansı

Yer: InterContinental Otel 

Tarih: 11 Ocak

Saat: 09: 00

TÜRSAB Turizmde Fark Yaratanlar Ödülü Basın Toplantısı

Yer: Grand Hyatt İstanbul

Tarih: 11 Ocak

Saat: 10: 00

Yerelde Sosyal Politikalar Konferansı

Yer: Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi

Tarih: 11 Ocak

Saat: 10: 00

Nonstop Zula Espor Merkezi Açılışı

Yer: Nonstop Zula Espor Merkezi, Demirören AVM

Tarih: 11 Ocak

Saat: 10: 00

Türk Eczacıları Birliği Toplantısı

Yer: Point Otel

Tarih: 11 Ocak

Saat: 10: 00

2019 Beklentileri ve Riskten Korunma Yöntemleri Semineri 

Yer: Borsa İstanbul Konferans Salonu

Tarih: 12 Ocak

Saat: 11: 00

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Basın Toplantısı

Yer: Divan Otel Elmadağ

Tarih: 14 Ocak

Saat: 10: 00

Sabancı Vakfı 3. Kısa Film Yarışması Ödül Töreni

Yer: Sabancı Center Hacı Ömer Konferans Salonu

Tarih: 16 Ocak

Saat: 19: 00

İlaç Sektörü İş Birliği Programı Başlangıç Panelleri

Yer: Hilton Otel Bosphorus

Tarih: 17 Ocak

Saat: 12: 30

Kırtasiye-Ofis Fuarı 

Yer: TÜYAP Kongre Merkezi

Tarih: 20-24 Şubat

Saat: 10: 00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:22 Kaynak: DHA

Türkiye, Maslak, İsveç, Ekonomi
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