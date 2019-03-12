Son Dakika Haberleri: İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

1 saat önce

Global GastroEkonomi Zirvesi Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi SarayıTarih: 12 MartSaat: 08: 00Turkcell 25.

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi, System.String[]
Global Gastro Ekonomi Zirvesi 

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

Tarih: 12 Mart

Saat: 08: 00

Turkcell 25. Yıl Basın Toplantısı

Yer: Four Seasons Bosphorus Hotel 

Tarih: 12 Mart

Saat: 09: 30

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası'nın Türkiye'nin Hava Kirliliği Raporu

Yer: Raymar Hotel

Tarih: 12 Mart

Saat: 11: 00

Nakitsiz Stadyum İmza Töreni

Yer: Ali Sami Yen Spor Kompleksi

Tarih: 12 Mart

Saat: 11: 30

İDDMİB Basın Toplantısı

Yer: Feriye Palace

Tarih: 14 Mart

Saat: 10: 00

İKV "Diplomaside Kadın" Paneli

Yer: TOBB Plaza

Tarih: 14 Mart

Saat: 10: 00

25. Uluslararası WIN EURASIA 2018

Yer    : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi

Tarih  : 15-18 Mart

Saat   : 10: 00

TurkishWIN Genç Kadın Kariyer Günü 

Yer: Yeditepe Üniversitesi

Tarih: 16 Mart

Saat: 09: 00

Automechanika İstanbul

Yer: Swiss Otel The Bosphorus

Tarih: 19 Mart

Saat: 09: 30

TÜSİAD "Kurallara Dayalı Liberal Uluslararası Düzenin Geleceği"

Yer: TÜSİAD Konferans Salonu

Tarih: 22 Mart

Saat: 14: 00

İstanbul Oyuncak Fuarı

Yer    : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi

Tarih  : 22-25 Mart

Saat   : 10: 00

Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih: 29 Mart – 1 Nisan

Saat: 10: 00

7. ACE of M.I.C.E. Awards

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

Tarih: 3 Nisan

Saat: 18: 00

IoT EurAsia Zirvesi 

Yer: Hilton Bosphorus

Tarih: 9 Nisan

Saat: 10: 00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:03 Kaynak: DHA

İstanbul, Lütfi Kırdar, Ekonomi
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