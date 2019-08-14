İş yeri yangını - Vali Abdullah Erin'in açıklaması

Şanlıurfa'da inşaat malzemeleri satışı yapan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ve TOMA ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Şanlıurfa'da inşaat malzemeleri satışı yapan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ve TOMA ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Sancaktar Mahallesi'nde inşaat malzemeleri satışı yapan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının diğer iş yerlerine sıçramaması için polis ve jandarma TOMA araçları da müdahale etti. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de olay yerine gelerek arazözlerle söndürme çalışmalarına katıldı.

Yangından yükselen dumanlar ise kentin birçok noktasından görüldü. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olumsuzluk yaşanmaması için bölgede bekletildi.

İş yeri sahipleri de çevik kuvvet ekipleriyle bazı malzemeleri taşıyarak yangından kurtarmaya çalıştığı görüldü. Olaya müdahale eden itfaiye erlerine zaman zaman ayran dağıtıldı.

İtfaiye ekiplerinin yangına daha iyi müdahale edebilmesi için bölgedeki duvarlar ise iş makineleri tarafından yıkıldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş da bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını izledi ve yetkililerden bilgi aldı. Akşam saatlerinde başlayan yangının nedeninin yapılacak incelemenin ardından belli olacağını aktaran Erin, şöyle konuştu:

"Yangının yaşandığı yer Şanlıurfa'nın inşaat malzemelerinin satıldığı en büyük iş yerlerinden birisi. Kimyasal bazı maddeler olduğu için ilk andan itibaren Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerimizin itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Kimyasal maddeler olduğundan söndürme zorlaşınca emniyet, jandarma TOMA ve DSİ ile AFAD ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Çok şükür insanlarımızda bir şey yok, can kaybı yok. İş yeri sahiplerinden birisinin üzüntüden olduğunu değerlendirdiğimiz bir kalp spazmı var. Onun da hayati bir tehlikesi yok çok şükür, hastanede kontrol altında."

Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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