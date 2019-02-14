Son Dakika Haberleri: İş Yerinde Tabancayla Canına Kıydı

İş Yerinde Tabancayla Canına Kıydı

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilya firmasında pazarlama sorumlusu Murat S. (41) iş yerinde tabancayla intihar etti.

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilya firmasında pazarlama sorumlusu Murat S. (41) iş yerinde tabancayla intihar etti.

Mobilya firmasında pazarlama sorumlusu, evli ve 1 çocuk babası Murat S., bu sabah iş yerine gidip masasına oturdu. Murat S., bir süre sonra tabancasını başına dayayarak tetiği çekti. Firma çalışanları tarafından ağır yaralı halde bulunan Murat S., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat S., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:47 Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Güncel
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