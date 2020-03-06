İş yerinden gelen pis kokular polisi ve belediyeyi harekete geçirdi - Son Dakika
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İş yerinden gelen pis kokular polisi ve belediyeyi harekete geçirdi

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tadilat için branda ile kapatılan iş yerinden kötü kokular gelmesi ve içeride ceset olabileceği ihbarı, polis ve zabıtayı harekete geçirdi.

İş yerinden gelen pis kokular polisi ve belediyeyi harekete geçirdi, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tadilat için branda ile kapatılan iş yerinden kötü kokular gelmesi ve içeride ceset olabileceği ihbarı, polis ve zabıtayı harekete geçirdi. Kokunun, iş yerini çöp eve dönüştüren ve burada kalan madde ve alkol bağımlılarının mekanı aynı zamanda tuvalet olarak kullanmalarından kaynaklandığı belirlendi.

Aşağı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi'nde tadilat gerekçesiyle uzun süredir kapalı bulunan ve girişi branda ile kapatılan iş yerinden kötü kokular geldiği, içeride birilerinin ölmüş olabileceği yönündeki ihbar, emniyet güçlerini ve belediye zabıtalarını harekete geçirdi. İş yerine gelen ekipler, brandayı açıp içeriye girmeye çalıştılar ancak kokudan giremeyince maske takmak zorunda kaldılar. Ekipler, iş yerinin çöp eve dönüştüğünü, iş yerinde kalan kişilerin burayı yatakhane ve yemekhane olarak kullandıklarını, tuvalet ihtiyaçlarını da aynı yerde giderdiklerini belirledi.

KOKUYA DAYANAMAYAN TEMİZLİK GÖREVLİSİ KUSTU

Belediye ekipleri iş yerinde bulunan tüm eşya ve çöpleri dışarı çıkarırken, madde ve alkol bağımlısı bir kişi görevlilere engel olmak istedi. Alkollü olduğu belirlenen ve alkol almaya devam eden bağımlı, çabalarına sonuç alamayınca oturup küfürler yağdırdı. Bağımlı şahıs, ekipler çalışırken sokak ortasında tuvaletini yaptı.

İş yerinden çıkan malzemeler kamyonla çöplüğe götürüldü. Boşaltılan iş yeri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ekiplerince ilaçlanmak suretiyle dezenfekte edildi.

Temizlik görevlilerinden birinin çöp evi boşaltırken dayanamayıp kustuğu gözlendi.

(Arif Kaplan/İHA)

Manavgat, Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:55 Kaynak: İHA
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