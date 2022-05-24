İş yerine molotof atan maskeli 2 şahıs tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerine molotoflu saldırı düzenleyen 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 10 gün önce 04.00 sıralarında Tabakhane Mahallesi Ali Hafız Sokak'taki bir iş yerine gelen maskeli 2 kişi molotofkokteyli atıp kaçtı. İş yeri önünde çıkan yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kaçan maskeli şahısları yakalamak için İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda maskeli şahısların kimliklerini belirledi. Kimlikleri belirlenen M.E. ve K.B. Tabakhane Mahallesi'nde yakalandı.

Yakalan şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri Bafra Adliyesinde mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN