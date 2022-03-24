İscehisar'dan kısa kısa - Son Dakika
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İscehisar'dan kısa kısa

24.03.2022 12:49
İscehisar'dan kısa kısa

İscehisar'da Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen kurumlar arası voleybol şampiyonası sona erdi.

İscehisar'da Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen kurumlar arası voleybol şampiyonası sona erdi.

Kocatepe Spor Salonu'nda iki hafta süren ve 12 takımın katıldığı turnuvada Fatih Ortaokulu birinci, İscehisar Belediyesi ikinci ve İscehisar Kaymakamlığı üçüncü oldu.

İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar ile Belediye Başkanı Ahmet Şahin, düzenlenen törenle turnuvada dereceye giren takımlara kupaları verdi.

İscehisar'a 116 çöp konteyneri alındı

İscehisar Belediyesince, ilçeye sıfır atık projesi kapsamında 116 çöp konteyneri kazandırıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Şahin, yaptığı açıklamada, sıfır atık projesi kapsamında 116 çöp konteynerinin geldiğini belirterek, "Bunları ilçemizdeki cadde ve sokakların belirli yerlerine yerleştireceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

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Emet'te satranç turnuvası Emet'te satranç turnuvası Filede heyecan sürüyor Filede heyecan sürüyor

Ahmet Şahin, Hisarcık, voleybol, gençlik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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