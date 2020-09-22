İşçi borçlarını ödeyen Başkan Kaya'ya anlamlı ziyaret - Son Dakika

İşçi borçlarını ödeyen Başkan Kaya'ya anlamlı ziyaret

Belediye-İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, işçi alacaklarına gösterdiği hassasiyet nedeni ile İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'yı ziyaret ederek, çalışmalarında başarı diledi.

İşçi borçlarını ödeyen Başkan Kaya'ya anlamlı ziyaret, System.String[]

Belediye-İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, işçi alacaklarına gösterdiği hassasiyet nedeni ile İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'yı ziyaret ederek, çalışmalarında başarı diledi.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, geçmişten kaynaklanan alacaklarını alamayan belediye çalışanlarının geriye dönük tüm maaşlarını, birikmiş sosyal hak, ikramiye ve tazminat borcunu ödemesinden dolayı, Belediye İş Sendikası tarafından ziyaret edildi.

Emeğin ve emekçinin kendileri için ölçülemez bir değer taşıdığını belirten Başkan Kaya, "2019 Mahalli İdareler seçiminde göreve geldiğimiz zaman, İncirliova Belediyesi'nin geçmiş dönemlere ait çalışan personele yaklaşık 3 milyon lira borcu bulunmaktaydı. Biz yönetim olarak işçilerin alacaklarını periyodik olarak geçmişe dönük yatırmaya başladık. Daima emeğin kutsallığından bahsedip emekçinin haklarından yana olan bir yerel yönetim anlayışı ile hareket ettik. Söylemlerimizin eylemlerimiz ile örtüşmesi gerekirdi. Emekçilerimize verdiğimiz önem ve değerin onlar tarafından da karşılık bulması ve takdir edilmesi bizim de yaşadığımız en büyük gururlardan biridir. Tüm dünyada emeğin ve emekçinin hak ettiği değeri görmesi dileğiyle bize bu gururu yaşatan belediyemizdeki emekçilerimize ve Sendika yönetimine teşekkür ederim" dedi.

Belediye-İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman da Başkan Kaya'yı desteklediklerini belirterek, "Çalışanlara, emekçilere ve onların ailelerine verdiğiniz değerden dolayı tüm çalışanlar adına size teşekkür ediyorum. Geçmiş dönemlerden biriken ve ekonomik anlamda yüklü olan çalışanların alacaklarını ödediğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. Dün olduğu gibi bugün de yarın da sizin yanınızdayız. Her zaman için sizi destekliyoruz. Yaptığınız işler, yapacak olduğunuz işlerin teminatıdır. Bu anlamda da sizlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Belediye-İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, Başkan Kaya'ya çalışanlara verdiği önemden dolayı çiçek takdim etti. Ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Ender Yeğen ile Belediye-İş İncirliova Belediyesi temsilcisi Özlem Kızıltaş da hazır bulundu.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya; geride kalan 20 yıllık süreçte belediyeden alacağı bulunan 245 personele yaklaşık 3 milyon lira ödeme yapmıştı. - AYDIN

Aytekin Kaya, Belediye İş, İncirliova, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 13:28 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İşçi borçlarını ödeyen Başkan Kaya'ya anlamlı ziyaret - Son Dakika

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