İşçi servisiyle kamyonet çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

İşçi servisiyle kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Sakarya'da işçi servisiyle kamyonetin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Sakarya'da işçi servisiyle kamyonetin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Necdet Pala idaresindeki 34 RP 522 plakalı kamyonet, Sabahattin Zaim Bulvarı'nda refüje çarparak karşı yöne geçti. Kamyonet, bu yönden gelen Mustafa Demir yönetimindeki 52 LL 180 plakalı işçi servisiyle çarpıştıktan sonra durabildi. Kazada bulundukları yerde sıkışan sürücüler, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sürücüler Pala ve Demir'in yanı sıra araçlarda bulunan Abdülbaki B, Veli V. ve İbrahim U. da yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Yenikent Devlet ile Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanelerine sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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