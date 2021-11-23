İşçi servisiyle otomobil çarpıştı! - Son Dakika

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde R.Ö'nün kullandığı işçi taşıyan midibüs ile Özcan Özdemir idaresindeki otomobil ilçe çıkışında çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 15 LİŞİ YARALANDI

Kazada, otomobil sürücüsü Özcan Özdemir ile yanındaki eşi Nalan Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan midibüs sürücüsü R.Ö ile araçtaki 14 işçi, sağlık ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak kentteki hastanelere kaldırıldı.

Otomobilde sıkışan Özcan ve Nalan Özdemir'in cenazeleri, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak Muratlı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.