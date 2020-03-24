İşçi servisleri, kontrollerle daha güvenli - Son Dakika
Son Dakika Güncel İşçi servisleri, kontrollerle daha güvenli - Son Dakika

İşçi servisleri, kontrollerle daha güvenli

6 saat önce

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 'Pandemi' olarak adlandırılan Korona virüs salgına karşı Kütahya'nın Tavşanlı İlçesi Tunçbilek beldesinde de tedbirler sıklaştırıldı.

İşçi servisleri, kontrollerle daha güvenli, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 'Pandemi' olarak adlandırılan Korona virüs salgına karşı Kütahya'nın Tavşanlı İlçesi Tunçbilek beldesinde de tedbirler sıklaştırıldı.


Vatandaşların daha hijyenik bir ortamda seyahat etmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen rutin temizlik çalışmaları aralıksız devam ederken, işçi servis araçları ve kömür sahası içerisine girecek tüm araçlar dezenfekte ediliyor. Ayrıca işçilerin vücut ısıları sağlık görevlileri tarafından kontrol ediliyor.


Hastalıkların en çok yayılma riski taşıdığı toplu ulaşım araçlarında önlemler alan Garp Linyit İşletmesi, bünyesinde görevli personellere taşıma hizmeti sağlayan servis araçlarını da belli periyotlarla dezenfeksiyon işlemine tabi tutuyor.


Günlük olarak her mesai giriş ve çıkışlarında yapılan bu işlemler ile yaklaşık günde 3 vardiya yaklaşık 80 araç, düzenli aralıklarla temizleniyor. Profesyonel ekiplerce gerçekleştirilen çalışmalarda, insan sağlığına zarar vermeyen ürünler kullanılıyor.


Virüslerin en çok yayılma riski taşıdığı ortak kullanım alanlarının temizliği, çok önem taşıyor. Bu nedenle ulaştırma servisi, baş şoförü İsmail Dinler kontrolünde ve GLİ sağlık personelleri aralıksız olarak işçi servislerinin temizlik ve sağlık kontrolleri gerçekleştiriliyor. - KÜTAHYA

Dünya Sağlık Örgütü, Tavşanlı, Kütahya, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:05 Kaynak: İHA

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