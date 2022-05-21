İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimci Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
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İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimci Filistinliyi yaraladı

21.05.2022 21:57
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimci Filistinliyi yaraladı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde fanatik Yahudi yerleşimciler, bölgede yaşayan bir Filistinli genci havalı tabancayla ateş açarak yaraladı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde fanatik Yahudi yerleşimciler, bölgede yaşayan bir Filistinli genci havalı tabancayla ateş açarak yaraladı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, Yahudi yerleşimci bir grup, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin yaşadığı bir evin önüne gelerek havaya ateş açtı.

Evdeki Filistinliler dışarı çıktıklarında, iki grup arasında arbede yaşandı. Bu sırada bir yerleşimcinin havalı tabancayla ateş açarak 20'li yaşlardaki Muhammed Şitaiye'yi yaraladığı ifade edildi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bir grubun havaya ateş açtığı ve bir kişinin yaralandığı duyuruldu. Olayın nedeni, gözaltı olup olmadığı veya yaralanmanın kaynağına ilişkin bilgi verilmedi. Soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, üç dört kişilik Yahudi yerleşimci bir grubun çevredeki Filistinlilerle tartıştığı, İsrail polisinin, bölgede toplanan Filistinlileri uzaklaştırmaya çalışırken arbede yaşandığı yer aldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi, İsrail makamlarının buradaki aileleri yargı yoluyla Yahudi yerleşimciler lehine zorla evlerinden çıkarma çabasıyla gündeme gelmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimci Filistinliyi yaraladı - Son Dakika


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