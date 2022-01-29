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İşim Var. Okula Gidiyorum? projesinde karne ve sertifika heyecanı - Son Dakika

İşim Var. Okula Gidiyorum? projesinde karne ve sertifika heyecanı

29.01.2022 17:29

Ümraniye Belediyesi'nin gençlere yönelik hayata geçirdiği 'İşim Var. Okula Gidiyorum' projesinde çocuklar sertifikalarını aldı.

Ümraniye Belediyesi'nin gençlere yönelik hayata geçirdiği 'İşim Var. Okula Gidiyorum' projesinde çocuklar sertifikalarını aldı.

Eğitime ve gençlere yönelik çeşitli işlere imza atan Ümraniye Belediyesi, geçen yıl aralık ayında 'İşim Var. Okula Gidiyorum' adlı projeyi faaliyete geçirdi. Bu proje ile öğrenciler, haftada dört gün staj, bir gün de eğitim görüyor. Örnek gösterildiği belirtilen projede yer alan gençler, bugün Ümraniye Belediyesi Kültür Merkezi'nde ilk karne ve sertifikalarını almanın heyecanını yaşadı. Sertifikaları tek tek takdim eden Başkan İsmet Yıldırım, düzenlenen programda projeye katılan gençler ve aileleriyle bir araya geldi. Ayrıca programa katılım sağlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Mustafa Özen, okuysn ve çalışan çocuk sayısının artması için belirli hedef koyduklarını ve bunu gerçekleştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

600 ÖĞRENCİYİ YENİDEN OKULUNA KAVUŞTURDU

'İlçede eğitimini tamamlamayan öğrenci kalmasın' hedefiyle çalışmalarına devam eden Ümraniye Belediyesi, 'İşim Var. Okula Gidiyorum' projesi kapsamında, bugüne kadar yaklaşık 772 öğrenciyi yeniden okullarına kavuşturarak mesleki yetkinlik kazanmak için de bir iş yerine yerleştirdi. Projeden faydalanan gençlerin bir kısmının da Ümraniye Belediyesi'nin farklı bölümlerinde staj yapma imkanı sunuldu. Ayrıca müracaatta bulunan işletmelerin de kalfa, usta ve usta öğreticilik belgesi alması sağlandı.

Psikolog ve eğitimcilerden oluşan proje ekibin ise tespit edilmiş, eğitimini yarıda bırakmış olan yüzlerce genci, projeye dahil etmek için yoğun mesai harcadığı vurgulandı.

'BELEDİYE BAŞKANLARI DA BUNA DESTEK OLMALI'

Böyle bir şeye vesile olduklarından mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan İsmet Yıldırım, 'Bu proje sayesinde birçok velimizle okula gitmeyen çocuklarını ikna edip okullarına döndürdük. Ayrıca da onlara iş imkanı sunduk. Bunun sayısı da her geçen gün artarak 772'ye çıktı. Bundan da gurur duyuyoruz. Bu projenin açılış lansmanını Sayın Emine Erdoğan ile gerçekleştirmiştik. Buradan bize destek olan Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyorum. Bu proje Türkiye için çok önemli. Bu yüzden sadece burada kalmamasını ve Belediye Başkanı arkadaşlarımın da buna el atmasını diliyorum. En önemli şeyler iş ve eğitimdir' açıklamasını yaptı.

Projeye katılan öğrencilerden 16 yaşındaki Metehan Yiğit de hem motor mekanik bölümünü okuduğunu hem de çalıştığını belirtti. Projenin güzel olduğunu kendisine ve arkadaşlarına hem eğitim hem de mesleki anlamda katkıda bulunduğunu söyledi.

İşim Var. Okula Gidiyorum? projesinde karne ve sertifika heyecanı
İşim Var. Okula Gidiyorum? projesinde karne ve sertifika heyecanı
İşim Var. Okula Gidiyorum? projesinde karne ve sertifika heyecanı

YORUMLAR
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milli eğitim bakanlığı, İsmet Yıldırım, Hisarcık, Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İşim Var. Okula Gidiyorum? projesinde karne ve sertifika heyecanı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşim Var. Okula Gidiyorum? projesinde karne ve sertifika heyecanı - Son Dakika
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