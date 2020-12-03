GAZİANTEP - İşitme engelli hentbolcu Sinan Özalmaca, azmiyle örnek oluyor - Son Dakika

GAZİANTEP - İşitme engelli hentbolcu Sinan Özalmaca, azmiyle örnek oluyor

03.12.2020 12:39

Gaziantep'te beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle hentbola başlayan ve Hentbol Milli Takımı kampına da giden 21 yaşındaki işitme engelli pivot Sinan Özalmaca, başarısıyla dikkati çekiyor.

Gaziantep'te beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle hentbola başlayan ve Hentbol Milli Takımı kampına da giden 21 yaşındaki işitme engelli pivot Sinan Özalmaca, başarısıyla dikkati çekiyor.

İlkokul öğrencisiyken beden eğitimi öğretmeni Özkan Özer'in yönlendirmesiyle spora başlayan ve 8 yıldır spor hayatını sürdüren doğuştan işitme engelli Sinan Özalmaca, yaşadığı zorluklara rağmen spor yapmaktan vazgeçemedi.

İşitme Engeliller Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Gaziantep İşitme Engelliler Spor Kulübü'nde yıllarca oynayan Sinan Özalmaca, 2 yıl önce kulübün kapanmasıyla Nesrin Mehmet Abar İlköğretim Okulu Spor Kulübü'ne geçti.

Kulübün tek engelli sporcusu olan Sinan Özalmaca, takım arkadaşlarıyla iletişim sıkıntısı yaşamadan beden diliyle anlaşarak rakiplerine karşı mücadele ediyor.

Takım arkadaşları ve antrenöründen destek alan Sinan Özalmaca, Hentbol Milli Takımı kampına da davet edilerek başarısını taçlandırdı.

Sinan Özalmaca, AA muhabirine, Gaziantep'te forma giydiği takım kapandıktan sonra kulüp arayışına girdiğini, Nesrin Mehmet Abar İlköğretim Okulu Spor Kulübü'ne dahil edildiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Gösterdiği gayretle milli takım kampına da gittiğini, ay-yıldızlı formayla maçlara çıkma heyecanını yaşadığını dile getiren Sinan Özalmaca, şöyle konuştu:

"Avrupa maçlarının başlayacağını kampta öğrendim. Avrupa'da oynamayı çok istiyorum. Bunun yanında milli takım kampına yine gitmek istiyorum. Spor yaşamımdan önce sürekli zorluklarla geçen bir hayatım vardı. Maddi sıkıntılar yaşıyordum. Sporla tanıştıktan sonra özellikle hentbol beni hayata bağladı. En büyük hedefim sürekli milli takım kamplarında yer almak ve Avrupa şampiyonasında oynamak."

"Ne kadar çok genci spora kazandırabilirsek bizim için sevindirici"

Nesrin Mehmet Abar İlköğretim Okulu Spor Kulübü Başantrenörü Özkan Özer de 2. ligdeki takımı 1. Lig'e yükseltmek için gayret gösterdiklerini belirtti.

Takımın tek engelli sporcusu olan Sinan Özalmaca'nın çok başarılı olduğunu vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"Sinan geçen hafta milli takım kampından geldi. Kendisine kulüp olarak biz de destek verip seviyesini yükseltip sürekli milli takımda oynamasını sağlamaya çalışıyoruz. Sporcularımızın büyük bölümü kenar semtlerden olup maddi durumu iyi olmayan gençler. Biz bu gençleri herhangi bir kötü yola sapmamaları için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar çok genci spora kazandırabilirsek bizim için sevindirici bir durumdur. Bu konuda bizlere destek olan herkese teşekkür ederim."

GAZİANTEP - İşitme engelli hentbolcu Sinan Özalmaca, azmiyle örnek oluyor
GAZİANTEP - İşitme engelli hentbolcu Sinan Özalmaca, azmiyle örnek oluyor
GAZİANTEP - İşitme engelli hentbolcu Sinan Özalmaca, azmiyle örnek oluyor
GAZİANTEP - İşitme engelli hentbolcu Sinan Özalmaca, azmiyle örnek oluyor

Gaziantep, Engelli, Hentbol, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor GAZİANTEP - İşitme engelli hentbolcu Sinan Özalmaca, azmiyle örnek oluyor - Son Dakika Spor


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