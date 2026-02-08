İşitme Engelli Türkmenoğlu'nun Cihaz İmkansızlığı

Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'de işitme engelli Samet Türkmenoğlu, bozulan işitme cihazının yenisini alamadığını belirterek, "Asgari ücretle çalışıyorum. Evimi mi geçindireceğim, çocuklara mı bakacağım, kendime mi bakacağım, kulağımdaki cihaza mı bakacağım? Ne yapacağımı şaşırdım" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki çocuk sahibi, asgari ücretle çalışan işitme engelli Samet Türkmenoğlu, kirada oturduğunu, maaşının yetmediğini, işitme cihazının bozulduğunu ancak yenisini alacak parası olmadığını söyledi. Asgari ücretle geçinmenin mümkün olmadığını ifade eden Türkmenoğlu şöyle konuştu:

"Çocukluğumdan beri işitme engelim vardı. Çalışma hayatımda engelliliğim arttı. Doktora gittim, sorunum arttığı için her iki kulağıma işitme cihazı yazdı. Ben maddi olarak iki tane cihaz alamadım, tek cihaz aldım. Onu kullandım ama devlet destekli aldım. İki yıl kullandıktan sonra garanti bitti. Garanti bittikten sonra kendi imkanlarımla tamire gönderdim. Cihaz gitti geldi ama bir türlü randıman alamadım. Şimdi ara sıra cihazım tekrardan gidip geliyor, bozuluyor; ne yapacağımı şaşırdım. Yeni bir cihaz almak istiyorum ama 10 bin liralık da alsam, 100 bin liralık da alsam devletin desteği 4-5 bin lira."

"Ne yapacağımı şaşırdım"

Asgari ücretle çalışıyorum; evimi mi geçindireceğim, çocuklara mı bakacağım, kendime mi bakacağım, kulağımdaki cihaza mı bakacağım? Ne yapacağımı şaşırdım. Şu an ortalama bir cihaz alacak olsam 30-40 bin lira. Doktor bana her iki kulağımda da 'cihaz kullanmak zorundasın' demesine rağmen ben tek cihaz aldım, bu şekilde kullandım. Kulağımdaki cihazın şu an garantisi bitti, ne yapacağımı bilmiyorum. Arada bir bozulup duruyor. Asgari ücretle para artırıp biriktirsem zaten fiyatlar hiç yerinde durmuyor. Geçen hafta cihazım bozuldu, yine gitti geldi; aynı durumu birkaç gün önce de yaşadım. Şu an ne yapacağımı şaşırdım. Doktorun önermesine rağmen iki kulağıma da cihaz almaya maddi durumum el vermiyor. Almak istiyorum ama alamadım, gücüm yetmiyor. Benim tek cihaza gücüm yetti, tek cihaz kullanıyorum. Devletin verdiği 5 yıllık hakkı beklemem gerekirse sürenin üç yılı gitti, iki yılı kaldı.

"Cihazsızlık, nefes alamamak gibi bir şey"

Mecbur şu an çalışıp para koyup bir tarafa, kendi imkanlarımla cihaz almak istiyorum ama imkanım yok. Asgari ücretle çalışıyorum. Evimi mi geçindireyim, çocuklarımı mı okutayım? Çocukların ihtiyaçlarına yetişemiyorum. Maddi durum zaten asgari ücret; aldığım maaşla ay başını zor güç getiriyorum. Kulaklık cihazım bozulduğu zaman kulaklarım hiç duymuyor. Bu beni çalışma hayatımda da etkiliyor. İnsanlarla diyalog konusunda zorlanıyorum. Cihaz olmadan hiçbir şey yapamıyorum. Cihazsızlık nefes alamamak gibi bir şey oluyor. Durum bu şekilde, çok perişanım."

Eşi Abide Türkmenoğlu ise, "Eşim yıllardır böyle. Kulaklarına iki cihaz almamız gerekirken tek cihaz kullanıyoruz. Tek cihaza gücümüz yetti. Kulaklığı bozulduğu zaman anlaşamıyoruz. Kendisi duymuyor; cihaz olmayınca da hiç duymuyor. Lafları ters anlıyor, zorluk çekiyoruz" dedi.