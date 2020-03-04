İskelede balık avı - Son Dakika

Ordu'nun Fatsa ilçesine sabahın ilk saatlerinde iskeleye gelen balıkçılar neredeyse 24 saat iskeleden ayrılmayarak hobi amaçlı balık tutuyor.



Her dönem farklı balıklar tuttuklarını ifade eden amatör balıkçılar, bu dönemde denizden en çok kefal ve istavrit çıktığını söyledi. Her fırsat bulduğunda iskeleye gelerek balık tuttuğunu söyleyen Fatsalı vatandaşlardan Okan Bahar, "Bu dönemlerde kefal ve istavrit çok avlıyoruz. Tuttuğumuz balıkları komşularımızla da paylaşıyoruz. Hobi amaçlı balık tutmak gerçekten çok zevkli ve güzel. Sabırla bekliyoruz ve emeğimizin karşılığını şansımıza göre tutuyoruz. Kefal en çok tuttuğumuz balık ve gerçekten Fatsa İskelesi'nde çok tutuluyor" dedi.



Amatör balıkçı Okan Karaca ise, "Havalar güzel olmaya başlayınca bizlerde iskeleye gerek balık tutmaya başladık. Şansımıza da kefal ve istavrit tutuyoruz" diye konuştu. - ORDU