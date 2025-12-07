İskenderun\'da Otluk Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan otluk yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde boş arazideki otluk alanda çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevredeki yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, bölgede soğutma çalışmaları bir süre daha devam etti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - HATAY