İskenderun'da yük gemisi, karaya oturdu - Son Dakika

HATAY'ın İskenderun ilçesinde körfeze demirlenen, Gabon bayraklı yük gemisi 'MV Moraz', rüzgarda sürüklenip, karaya oturdu. Gemiyi kurtarma çalışması başlatıldı.

İskenderun ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle deniz trafiğini etkileyen rüzgarda, İskenderun Körfezi'nde demirli bulunan 'MV Moraz' isimli kuru yük gemisinin çapası kırıldı ve kıyıya sürüklenip, karaya oturdu. Gemiyi kurtarmak üzere bölgeye İskenderun Liman Başkanlığı tarafından römorkörler sevk edildi.