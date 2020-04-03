İskenderun'daki TIR faciasında ölü sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İskenderun'daki TIR faciasında ölü sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika

İskenderun'daki TIR faciasında ölü sayısı 6'ya yükseldi

6 saat önce

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, freni boşalan TIR'ın 24 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan Muhammet Enes Kul (19), hastanede yaşamını yitirdi.

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HATAY'ın İskenderun ilçesinde, freni boşalan TIR'ın 24 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan Muhammet Enes Kul (19), hastanede yaşamını yitirdi. Kazada ölenlerin sayısı 6'ya yükselirken, 22 yaralının tedavisine devam edildiği belirtildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü Bayram Avcıoğlu'nun (34) emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında, Deniz Er Eğitim Alayı karşısındaki polis noktasında meydana geldi. Bayram Avcıoğlu (34) yönetimindeki 33 CSF 03 plakalı TIR, freni boşalınca kontrolden çıkıp, uygulama noktasında duran 24 araca çarptı. TIR, daha sonra yol kenarındaki spor salonunun girişine çarparak, durdu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, çevreden çok sayıda kişi de yardıma koştu. Kazada araçlarda bulunan Burhan İshakoğlu (35), oğlu Onur İshakoğlu (16) ile başka araçtaki Ali Yıldırım (60), eşi Esmehan Yıldırım (58) ve baldızı Leyla Yıldırım (52) hayatını kaybetti. Leyla Yıldırım'ın ağır yaralanan eşi İbrahim Yıldırım'ın ise kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü kaydedildi. Sağlık görevlileri, kazada yaralanan 23 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kazadan hemen önce cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, hızla giden TIR sürücüsünün, önündeki sürücülere uzun uzun korna çaldığı duyuldu. Kazanın ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü Bayram Avcıoğlu, Şehit Haydar Polis Merkezi'ne götürüldü. Avcıoğlu'nun polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

MUHAMMET ENES KURTARILAMADI

Kazanın ardından ambulansla özel hastaneye kaldırılarak, yoğun bakıma alınan Muhammet Enes Kul (19), doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Kazanın ardından çevredeki hastanelere kaldırılan 22 yaralının tedavilerinin sürdüğü, 1 kişinin yoğun bakım ünitesinde tedavi edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Muhammet Enes, İskenderun, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 12:59 Kaynak: DHA

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