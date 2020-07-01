İskenderunlular açık hava sineması ile tanıştı - Son Dakika

İskenderunlular açık hava sineması ile tanıştı
İskenderunlular açık hava sineması ile tanıştı İskenderun belediyesi Kovid 19 tedbirleri nedeniyle kapsamlı kutlamaların iptal edildiği 5 Temmuz uluslararası kültür ve turizm festivalinde açık hava sinema festival günleri etkinliği düzenledi.
İskenderunlular açık hava sineması ile tanıştı
HATAY - İskenderun belediyesi Kovid 19 tedbirleri nedeniyle kapsamlı kutlamaların iptal edildiği 5 Temmuz uluslararası kültür ve turizm festivalinde açık hava sinema festival günleri etkinliği düzenledi.
Türk Askerinin Hatay'a İskenderun üzerinden girişinin 82. Yıl dönümü kutlamaları münasebeti ile her yıl düzenlenen 5 Temmuz uluslararası turizm ve kültür sanat festivali kovid 19 tedbirleri kapsamında sınırlı etkinlikler ile kutlanıyor. İskenderun belediyesi vatandaşların sağlığını tehlikeye atmadan festival coşkusunu yaşatmak için açık hava sinema festival günleri tertipledi. Anıt alanında düzenlenen açık hava sinema festivaline vatandaşların kimisi otomobili ile kimileri ise meydanda ayrılan yerlerde sinema keyfini yaşadılar. Otomobilde ilk kez sinema izlediklerini belirten İskenderunlular etkinlikten dolayı mutlu olduklarını dile getirdiler. Büyükler kadar çocuklarında memnuniyetle karşıladıkları sinema festival günlerinin kovid 19 tedbirleri kapsamında vatandaşların sağlığını düşünerek organize ettiklerini belirten belediye başkanı Fatih Tosyalı " insanlarımıza festival coşkusunu yaşatmayı amaçladık. Kovid önlemleri çerçevesinde İskenderun'un kurtuluş günü olan 5 temmuz festival coşkusunu yaşatmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 22:48 Kaynak: İHA
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