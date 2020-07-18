İskilip'e otağ görünümlü kültür merkezi - Son Dakika

Çorum'un İskilip ilçesinde belediye tarafından Atatürk Ormanı Çiftliği içerisine inşa edilen çok amaçlı salon düzenlenen törenle hizmete girdi.



İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük'ün seçim vaatleri arasında yer alan ve otağ görünümüne sahip olan kültür merkezinde toplantı, kongre, düğün salonu yer alıyor.



Kültür Merkezi'nin açılışında konuşan İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, İskilip sevdalısı olduklarını belirterek, göreve gelirken de gelişirken güzelleşen bir İskilip hayalini ortaya koyduklarını ve bu hayal doğrultusunda ekibiyle birlikte mesai mefhumu gözetmeden çalıştıklarını söyledi.



Millete hizmet etmek için göreve talip olduklarını hatırlatan Başkan Sülük, "Tüm kurumlarda olduğu gibi belediyelerimizin gerçek sahibi vatandaşımızdır. İskilip ve ülkemiz için çalışırken, halkımızla kucaklaşıyoruz" dedi.



Seçim çalışmaları sırasında verdiği sözlerden birini daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını dil getiren Başkan Sülük, "Biz halkımıza verdiğimiz sözleri tutmak için buradayız. Verdiğimiz sözlerden birini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bütün sözlerimizi tek tek yerine getireceğiz. Tek amacımız marka kent İskilip'i oluşturmak. Halkımızın isteklerini her zaman önemsedik ve önemsemeye de devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



Yıllardır ilçede özlemi çekilen düğün salonu ve çok amaçlı salonu belediyenin öz kaynaklarıyla yaparak kısa sürede tamamladıklarını hatırlatan Başkan Sülük, kültür merkezinin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.



Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından protokol üyeleri merkezin açılış kurdelesini kesti. Açılışa Kaymakam Muharrem Eligül, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve yönetimi, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, MHP İskilip İlçe Başkanı Ali Alıcı ile parti teşkilatı, CHP İlçe Başkanı Yusuf Var ve vatandaşlar katıldı. - ÇORUM