Son Dakika Haberleri: İşkur'dan Ev Kadınlarına Evde İş İmkanı

İşkur'dan Ev Kadınlarına Evde İş İmkanı

55 dakika önce

Çalışan kadın sayısının artırılması ve kadınların istihdam edilmesine destek olan İŞKUR, yeni bir projeyle ev kadınlarının evde gelir elde etmesini sağlayacak.

İşkur'dan Ev Kadınlarına Evde İş İmkanı, System.String[]
Çalışan kadın sayısının artırılması ve kadınların istihdam edilmesine destek olan İŞKUR, yeni bir projeyle ev kadınlarının evde gelir elde etmesini sağlayacak.

Yeni uygulamayla, kadınlar 'evde' iş yaparak aile bütçesine katkı sağlayacak. Ev kadınları günlük ortalama 3-4 saat çalışmayla, 600 ile 800 lira arasında gelir elde edebilecek. İŞKUR tarafından sunulan bu imkandan yararlanmak isteyen kadınlar, kuruma giderek iş ve meslek danışmanları aracılığıyla kayıt yaptırarak, sisteme kaydedilecek. Kadınların eğitim sertifika ve belgeleri dikkate alınarak, evde yapmalarına uygun olan işler, SMS'le iletilecek. Söz konusu proje kapsamında ev kadınları, nikah şekeri, bitki çayı paketleme, sabun, tel toka kutulama, kulak çubuğu ambalajlama, poşet katlama, cetvel seti hazırlama, küpe arkası takma, takı tasarımı, tırnak kutulama, mandal montajı, gömlek yakası dikme, peçete halkası yapma, gibi işler yapacak. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:46 Kaynak: İHA

İŞKUR, Ekonomi
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