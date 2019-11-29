İŞKUR'dan Siirt'te 2 bin 245 kişiye iş imkanı

Siirt'te, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR), bu yıl 2 bin 245 kişiyi özel sektörde işe yerleştirdi.



İl Müdürü Ömer Aslan, yaptığı açıklamada, İŞKUR'un 2019 yılında bir önceki yıllara oranla istihdama yönelik başarılı çalışmalar yaptığını, bu başarının istatistiksel verilere de yansıdığını söyledi.



838 kişinin de mesleki eğitim kurslarına tabi tutulduğunu aktaran Aslan, şunları kaydetti:



"İl Müdürlüğümüzce 2018 yılında bin 543 kişi özel sektörde işe yerleştirirken, bu rakam 2019 yılında 2 bin 245 kişiye ulaştı. 500 ayrı işletmede ve 100'ün üzerinde değişik iş sektöründe işe yerleştirilen kişi sayısı her geçen yıl katlanarak artıyor. Kurum olarak 2 bin 257 işyeri ziyaret edilip iş başı eğitim programları anlatıldı. 838 kişi de özel sektörde mesleki eğitim kursuna tabi tutuldu."