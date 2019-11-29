Son Dakika Haberleri: İŞKUR'dan Siirt'te 2 bin 245 kişiye iş imkanı
Son Dakika Güncel İŞKUR'dan Siirt'te 2 bin 245 kişiye iş imkanı - Son Dakika

İŞKUR'dan Siirt'te 2 bin 245 kişiye iş imkanı

6 saat önce

Siirt'te, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR), bu yıl 2 bin 245 kişiyi özel sektörde işe yerleştirdi.

İŞKUR'dan Siirt'te 2 bin 245 kişiye iş imkanı, System.String[]

Siirt'te, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR), bu yıl 2 bin 245 kişiyi özel sektörde işe yerleştirdi.


İl Müdürü Ömer Aslan, yaptığı açıklamada, İŞKUR'un 2019 yılında bir önceki yıllara oranla istihdama yönelik başarılı çalışmalar yaptığını, bu başarının istatistiksel verilere de yansıdığını söyledi.


838 kişinin de mesleki eğitim kurslarına tabi tutulduğunu aktaran Aslan, şunları kaydetti:


"İl Müdürlüğümüzce 2018 yılında bin 543 kişi özel sektörde işe yerleştirirken, bu rakam 2019 yılında 2 bin 245 kişiye ulaştı. 500 ayrı işletmede ve 100'ün üzerinde değişik iş sektöründe işe yerleştirilen kişi sayısı her geçen yıl katlanarak artıyor. Kurum olarak 2 bin 257 işyeri ziyaret edilip iş başı eğitim programları anlatıldı. 838 kişi de özel sektörde mesleki eğitim kursuna tabi tutuldu."

Ömer Aslan, Siirt, İŞKUR, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den yurt geneline uyarı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor
Economist: NATO Zirvesi'nde birçok liderin aklında Türkiye'deki nükleer bombalar olacak TİM ve TİM Başkanı İsmail Gülle'nin sosyal medya hesapları çalındı 2 aydır kayıp olan Çinli kadının kaçırılıp öldürüldüğü belirlendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 22:41:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İŞKUR'dan Siirt'te 2 bin 245 kişiye iş imkanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]