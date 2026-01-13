İŞKUR Müdürü Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika
İŞKUR Müdürü Yılın Kareleri Oylamasında

13.01.2026 17:41
İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak, 2025 Yılın Kareleri oylamasına katılarak fotoğrafları değerlendirdi.

İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ak, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki fotoğraflarını inceledi.

Ak, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" isimli fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Emin Yoğurtcuoğlu'nun "Av ve avcı" karelerini seçen Ak, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" fotoğrafına oy verdi.

Ak, oylamanın 2012 yılından beri yapılan güzel bir çalışma olduğunu belirterek, "Son yıllarda maalesef dünyada güzel şeyler olmuyor. Özellikle Gazze'de çocukların çektiği eziyetler bizlere vicdan azabıyla günü bitirtiyor. O yüzden ben sanatın toplum için olduğunu düşünenlerdenim. Sanat insanlara ve gençlere yön veren bir olguda olmalı. Ben de oyumu belli mesajlar veren kareler için kullandım." dedi.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

