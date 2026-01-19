İŞKUR Müdürü Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika
İŞKUR Müdürü Yılın Kareleri Oylamasında

İŞKUR Müdürü Yılın Kareleri Oylamasında
19.01.2026 10:18
Şengül Çildam, AA'nın Yılın Kareleri oylamasına katılarak seçtiği fotoğrafları oyladı.

Edirne Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürü Şengül Çildam, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çildam, llifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti", "Portre"de Dilara İrem Sancar'ın "Sudan çerçeve" fotoğraflarını seçen Çildam, "Haber" kategorisinde ise Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız" isimli fotoğrafı tercih etti.

Çildam, "Spor" da Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay Sefası", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'in "Hareket Zamanı" isimli fotoğraflarını oyladı.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam ediyor.

Kaynak: AA

