İslahiye'de, evden çıkamayanlara gıda ve temizlik malzemesi yardımı - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş ve üstündeki bin 850 kişiye 'Vefa Sosyal Destek Grubu' tarafından gıda kolisi ve temizlik malzemesi yardımları dağıtıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile sokağa çıkmaları yasaklanan, ihtiyaçlarının karşılanması için 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak yardım talep eden 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan 1850 kişinin ihtiyaçları karşılandı. İslahiye Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubunun 100 kişilik ekibi, evden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine gıda kolileri ile temizlik malzemeleri teslim etti.