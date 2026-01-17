Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dağdan düşen büyük bir kaya mahalle yolunu ulaşıma kapattı.
Dağdan düşen kaya, Türkbahçe Mahallesi yolunu kapattı.
Ulaşımın aksadığı bölgeye gelen belediye ekipleri, iş makinesiyle kayayı kaldırıp yolu ulaşıma açtı.
Türkbahçe Mahallesi Muhtarı Hamdi Aslan, İslahiye Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › İslahiye'de Kaya Düşmesi Yolu Kapattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?