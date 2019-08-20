Islahiye'de trafik kazası: 1 ölü

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tırın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Gaziantep Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:31 Kaynak: AA
'in İslahiye
ilçesinde tırın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, K.A idaresindeki 31 B 4600 plakalı tır, İslahiye- Hassa
kara yolu Altınüzüm
mevkisinde Suriye
uyruklu Muhammed Salim (32) yönetimindeki 27 MA 8215 plakalı motosiklete çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Salim'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, savcılık incelemesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
K.A ise ifadesi alınmak üzere jandarma ekiplerince karakola götürüldü.
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