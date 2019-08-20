Son Dakika Haberleri: Islahiye'de trafik kazası: 1 ölü
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Islahiye'de trafik kazası: 1 ölü

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tırın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tırın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, K.A idaresindeki 31 B 4600 plakalı tır, İslahiye- Hassa kara yolu Altınüzüm mevkisinde Suriye uyruklu Muhammed Salim (32) yönetimindeki 27 MA 8215 plakalı motosiklete çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Salim'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, savcılık incelemesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
K.A ise ifadesi alınmak üzere jandarma ekiplerince karakola götürüldü.
Gaziantep, Altınüzüm, Hassa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:31 Kaynak: AA
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