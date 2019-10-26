İslahiye'de trafik kazası: 1 yaralı
50 dakika önce
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 11:36 Kaynak: AA
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Osman Y. idaresindeki 27 SE 441 plakalı otomobil, İslahiye- Hassa kara yolu Kırıkçalı mevkisinde orta refüjdeki elektrik direğine çarptıktan devrildi.
Kazada yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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