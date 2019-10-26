Son Dakika Haberleri: İslahiye'de trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika Güncel İslahiye'de trafik kazası: 1 yaralı

İslahiye'de trafik kazası: 1 yaralı

50 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

İslahiye'de trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Osman Y. idaresindeki 27 SE 441 plakalı otomobil, İslahiye- Hassa kara yolu Kırıkçalı mevkisinde orta refüjdeki elektrik direğine çarptıktan devrildi.

Kazada yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gaziantep, Hassa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 11:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da iki kişiyi yaralayan zanlı, polisten kaçarken damdan düştü
Rusya: ABD Suriye'de petrol kaçakçılığı yapıyor Dünyaca ünlü medya şirketi Endemol Shine satıldı Türk askerinin arasına sızmaya çalışan teröristler böyle öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 12:26:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İslahiye'de trafik kazası: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]