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İslahiye'de yüksekten düşme

42 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ailesiyle birlikte pikniğe giden kadın, meyve bahçesindeki incir ağacından düşerek yaralandı.

İslahiye'de yüksekten düşme, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ailesiyle birlikte pikniğe giden kadın, meyve bahçesindeki incir ağacından düşerek yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Çerçili Mahallesinde oturan 3 çocuk annesi Sema K (35) ailesiyle birlikte gittiği Tepebaşı mezrasında, meyve bahçelerinin bulunduğu yerde incir toplamak istedi. Yaklaşık üç metre boyundaki İncir ağacına çıkan Sema K çıktığı dalın kırılması sonucu yere düştü.


Yaralanan kadın, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gaziantep, Tepebaşı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:46 Kaynak: AA
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