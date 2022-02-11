İslahiye İlçe Emniyet Müdürü Sarıtaş'a veda yemeği - Son Dakika

İslahiye İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş onuruna veda yemeği düzenlendi.

Göz Parkı'ndaki bir lokantada düzenlenen veda yemeğine, Kaymakam Mustafa Anteplioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Kale, Belediye Başkanı Kemal Vural ve davetliler katıldı.

Kaymakam Anteplioğlu ve Belediye Başkanı Vural, yaptıkları konuşmada, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi eden ve Ankara'ya tayin olan Emniyet Müdürü Sarıtaş'a ilçeye verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür etti, çeşitli hediyeler verdi.

Sarıtaş da etkinlik için protokol üyelerine teşekkür etti.???????