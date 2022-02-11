Üye Girişi
İslahiye İlçe Emniyet Müdürü Sarıtaş'a veda yemeği - Son Dakika

İslahiye İlçe Emniyet Müdürü Sarıtaş'a veda yemeği

11.02.2022 12:32
İslahiye İlçe Emniyet Müdürü Sarıtaş'a veda yemeği

İslahiye İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş onuruna veda yemeği düzenlendi.

İslahiye İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş onuruna veda yemeği düzenlendi.

Göz Parkı'ndaki bir lokantada düzenlenen veda yemeğine, Kaymakam Mustafa Anteplioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Kale, Belediye Başkanı Kemal Vural ve davetliler katıldı.

Kaymakam Anteplioğlu ve Belediye Başkanı Vural, yaptıkları konuşmada, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi eden ve Ankara'ya tayin olan Emniyet Müdürü Sarıtaş'a ilçeye verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür etti, çeşitli hediyeler verdi.

Sarıtaş da etkinlik için protokol üyelerine teşekkür etti.???????

YORUMLAR
500

Mehmet Fatih, Cumhuriyet, İslahiye, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İslahiye İlçe Emniyet Müdürü Sarıtaş'a veda yemeği - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:32 Zirve yarışında hakem belli oldu! Trabzonspor - Konyaspor maçını Mete Kalkavan yönetecek
12:26 Bakan Soylu baskınların gündüz yapılması talimatını vermişti! Adreslere dün öğle saatlerinde operasyon düzenlendi
12:19 Ayşenur Arslan hakkında AK Parti, MHP ve BBP Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözleri sebebiyle suç duyurusunda bulundu
12:11 Bahçeşehir Koleji öğretmenleri maaşlarının iyileştirilmesi için imza kampanyası başlattılar
11:52 Şarkıcı Hera Aslan, sevgilisinin adını dövme yaptırdı
11:43 Rahipler askerlerden silah eğitimi aldı!
11:40 11 Şubat dolar/TL 13,54 seviyelerinde işlem görüyor
11:20 11 Şubat altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:19 Boşanma aşamasındaki karısına soğuk su yolladı! 55 bin liralık tazminata mahkum oldu
11:00 Çocuğu olmadı, fakat yılmadı! Şimdi 90 yetime annelik yapıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 12:38:31. #1.11#
SON DAKİKA: İslahiye İlçe Emniyet Müdürü Sarıtaş'a veda yemeği - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement