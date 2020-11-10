İslahiye Kaymakamlığında "Açık Kapı" birimi açıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 81 ilde yürütülen Açık Kapı Projesi kapsamında Gaziantep'in İslahiye Kaymakamlığı girişinde "Açık Kapı" birimi açıldı.

"Açık Kapı"nın milletin kapısı olduğunu belirten Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların kamu kurumlarına yaptıkları başvuruların izlenmesi, takip edilmesi ve neticelendirilmesinin vatandaşın işini kolaylaştıracağını, burasının mihmandarlık yapacak şekilde bu fonksiyonu gören bir birim olduğunu söyledi.

Birimin hayırlı olmasını dileyen Kotan, "Açık Kapı Projesi ile Hükümet Konağı'na gelen ve resmi kurumlarda işlerinin daha kısa sürede ve seri bir şekilde yapılması ve sorunlarına çözüm bulmasını isteyen vatandaşların ilk olarak açık kapı masasına uğrayıp, buradaki görevli personelle iletişim kurarak, işlerinin çözüme kavuşturulması hedefleniyor." dedi.