İslam İşbirliği Teşkilatından İsrail'in Doğu Kudüs'te yeni yasa dışı yerleşim planına tepki Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

İslam İşbirliği Teşkilatından İsrail'in Doğu Kudüs'te yeni yasa dışı yerleşim planına tepki Açıklaması

27.07.2022 14:02
İslam İşbirliği Teşkilatından İsrail'in Doğu Kudüs'te yeni yasa dışı yerleşim planına tepki Açıklaması

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudiler için yeni yerleşim birimi planını kınadı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudiler için yeni yerleşim birimi planını kınadı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin yerleşim politikalarıyla uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili kararlarını açıkça ihlal ettiği vurgulandı.

Açıklamada, "İİT Genel Sekreterliği, işgal güç İsrail'in Doğu Kudüs'ün güneyindeki Sur Bahir beldesi toprakları üzerinde 1446 yeni konut inşa etme kararını kınıyor." ifadeleri kullanıldı.

BMGK'ye aldığı kararlara karşı sorumluluklarını yerine getirerek, İsrail'in işgal altındaki Filistin toprağı Doğu Kudüs'te yürüttüğü yerleşim politikalarını durdurma çağrısı yapılan açıklamada, uluslararası topluma ayrıca İsrail'in Filistin halkı, toprağı ve kutsallarına yönelik tüm ihlallerinin önüne geçme çağrısında bulunuldu.

İsrailli sivil toplum örgütü "Barış Şimdi"den yapılan açıklamada, "İsrail İçişleri Bakanlığına bağlı Bölgesel Planlama ve İnşaat Komitesinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün güneyindeki Filistin mahalleleri Sur Bahir ve Beyt Safafa'nın ortasında yer alan bölgede yaklaşık 1446 konut, Beit Safafa içinde yer alan bölgeye de 473 konutun inşası için ilk onayı verdiği" belirtilmişti.

İsrailli ilgili sivil toplum kuruluşlarının raporlarına göre, İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu ve yoğun yasa dışı yerleşim faaliyetleri yürüttüğü Doğu Kudüs'te yaklaşık 230 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor.

YORUMLAR
500
Filistin Dışişlerinden Doğu Kudüs'teki arazilerin Yahudiler adına kaydedilmesine tepki Filistin Dışişlerinden Doğu Kudüs'teki arazilerin Yahudiler adına kaydedilmesine tepki Filistinli Kudüs İşleri Bakanı'ndan İsrail'in yerleşim projeleriyle ilgili uyarı Filistinli Kudüs İşleri Bakanı'ndan İsrail'in yerleşim projeleriyle ilgili uyarı
Kaynak: AA

Doğu Kudüs, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İslam İşbirliği Teşkilatından İsrail'in Doğu Kudüs'te yeni yasa dışı yerleşim planına tepki Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:25 "Estetiğe para vermeyin" diyerek video paylaşan Esra Dermancıoğlu'na ilk yorum Seda Sayan'dan geldi
13:15 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: 81 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi başlatılacak
13:03 Kim Min Jae Fenerbahçe'den ayrıldı! Transfer sonrası Sarı-lacivertli takımın kasasına 20 milyon euro girecek
12:26 Nazmi Bilgin'e açıkça soruyoruz: İnternet medyasında çalışan emekçiler gazeteci değil mi?
12:23 Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu yakınına roketli saldırı düzenlendi
12:08 Ticarette kar haddi var mı? Hızla artan fiyatlar sonrası Diyanet'ten dikkat çeken fetva!
12:03 Fenerbahçe'nin hedefinde İranlı golcü var! Yıllar önce Rizespor nedeniyle caza almıştı
12:02 Yumurta fiyatlarına tepki gösteren Demet Akalın taksiciden aldığı bilgiyi paylaştı: Suriyelilere bedava yem veriliyor
11:46 Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişikliğe gidildi
11:39 Antalya'da kaçak kazı yapan şahıslara jandarmadan suçüstü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 14:02:42. #1.13#
SON DAKİKA: İslam İşbirliği Teşkilatından İsrail'in Doğu Kudüs'te yeni yasa dışı yerleşim planına tepki Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement