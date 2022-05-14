İslam İşbirliği Teşkilatı, Mali ile ECOWAS arasındaki krizin çözümü için devrede - Son Dakika

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Mali ile Batı Afrika Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) arasında geçiş sürecine ilişkin yaşanan krizde arabuluculuk rolü üstlenmek istiyor.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İTT Genel Sekreterinin Afrika Özel Temsilcisi Nassirou Bako-Arifari'nin, Mali'ye bir ziyaret düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, Bako-Arifari'nin Mali'de cunta hükümetinin Cumhurbaşkanı Assimi Goita ile görüştüğü ve burada İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'nın mesajını ilettiği kaydedildi.

Görüşmede, Bako-Arifari'nin, Sahel ve ECOWAS bölgesinin güvenliği ve istikrarı için Mali'nin önemli bir yere sahip olduğunu söylediği aktarıldı.

Açıklamada, Bako-Arifari'nin, Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop ile yaptığı görüşmede de Mali ve İİT arasındaki ilişkilerin ele alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Goita ile görüşmesi sonrasında Mali basınına konuşan Bako-Arifari, Mali halkının egemenliği ve onuruna saygı duyacak bir uzlaşı için bölgeye geldiğini söyledi.

Nisan sonunda çıktığı Batı Afrika turunda Mali'nin yanı sıra Nijerya, Nijer, Benin ve Togo'yu da ziyaret eden Bako-Arifari, turunu Senegal ve Fildişi Sahili'ndeki temaslarının ardından tamamlayacak.

Bako-Arifari, bu temaslarında Mali'deki geçiş sürecine ilişkin yaşanan krizin yanı sıra İİT'nin bu ülkelerle ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulunuyor.

Bu ülkeler arasında Togo'nun krizin aşılmasında önemli bir yere sahip olduğu biliniyor. Mali Dışişleri Bakanı Diop, ay başında arabuluculuk talebinde bulunmak üzere Togo'ya gitmiş ve bu talebine olumlu yanıt almıştı.

Mali ile ECOWAS arasında "5 yıllık geçiş süreci" krizi

Mali'de 18 Ağustos 2020'de darbe yapan Yarbay Assimi Goita, 25 Mayıs 2021'de de yeni bir darbe yapmıştı.

Başta ECOWAS olmak üzere uluslararası toplum, Mali'den anayasal düzene geçiş için bir yol haritası belirlemesini istiyor.

Mali, ocak ayında, sivil yönetime geçiş sürecinin 5 yıl olacağını duyurmuş, demokratik seçimlerin bu sürenin sonunda düzenleneceğini açıklamıştı.

ECOWAS ve bölgesel örgütler ise 5 yılın çok uzun bir süre olduğunu belirterek, cunta yönetiminde yer alan isimlere ve Mali devletine çeşitli yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

ECOWAS ülkeleri, Mali'ye kara ve hava sınırlarını kapatmış, Mali ile ECOWAS ülkelerinin diplomatik ve ekonomik ilişkileri de askıya alınmıştı.

Mali, yaptırımlar karşısında sürüklendiği ekonomik kriz yüzünden bölgesel örgütleri ve uluslararası toplumu yaptırımların kaldırılması konusunda ikna etmeye çabalıyor.