Son Dakika Haberleri: İslam Slimani, Mendil Satan Suriyeli Çocuklara 100 Lira Verdi

İslam Slimani, Mendil Satan Suriyeli Çocuklara 100 Lira Verdi

1 saat önce

İslam Slimani, mendil satan Suriyeli çocuklara 100 lira verdi İslam Slimani Atatürk Havalimanı'nda mendil satan çocukları sevindirdiİSTANBUL - Liglere ara verilmesinin ardından yeni yıl tatilini geçirmek için ailesi ile birlikte ülkesine giden Fenerbahçe'li ünlü futbolcu İslam Slimani,...

İslam Slimani, mendil satan Suriyeli çocuklara 100 lira verdi
İslam Slimani Atatürk Havalimanı'nda mendil satan çocukları sevindirdi

İSTANBUL - Liglere ara verilmesinin ardından yeni yıl tatilini geçirmek için ailesi ile birlikte ülkesine giden Fenerbahçe'li ünlü futbolcu İslam Slimani, etrafını saran ve kendisine mendil satmak isteyen çocuklara 100 lira verdi.
Liglere ara verilmesinin ardından, ailesi ile birlikte ülkesine giden İslam Slimani, bilet işlemlerini yaptırdıktan sonra pasaport bankolarına giderken, bir anda etrafını Suriyeli çocuklar sardı. Atatürk Havalimanı'nda mendil satan Suriyeli çocuklar Slimani'den para istedi. Çocukları kıramayan Silimani, 100 lira harçlık verdi.
HAVALİMANI'NDA MENDİL SATIYORUZ
Silimani'nin para verdiği Suriyeli Hasan, "Ara sıra geliyoruz. Arapça biliyor kendisi. Yüz lira verdi. Biz arada sırada geliyoruz. Burada mendil satıyoruz. Arap kontuarlarına gidiyoruz. Biz Suriyeliyiz. Allaha Şükür. Bazen çok veriyorlar bazen az. Şansa göre" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:33 Kaynak: İHA

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