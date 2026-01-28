İslamdağ'da Madencilik Tehlikesi

Haber: Barış TÜYSÜZ

(ORDU) - Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı İslamdağ Köyü'nde taş ocağı madenciliği nedeniyle meydana gelen toprak kaymaları tehlikeye yol açıyor. Bölgeden gelen şikayetleri yerinde inceleyen parti heyetinde yer alan CHP Ordu İl Başkanı Bülent Akpınar, "İslamdağ'da yaşayan insanların mağduriyetini yerinde inceleyin ya da güvendiğiniz bir heyet gönderin. Burada gerçekten çok vahim bir tablo var. Evlerde yaşayan insanlar perperişan. Kolonlar kırılmış, baraka gibi evde yaşıyor, üstünden yüksek gerilim hattı geçiyor. Lütfen siz devletin büyüğü olarak İslamdağlı hemşehrilerimize sahip çıkın" derken, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ise, "Bu köy maalesef şu anda vahşi madenciliğin, çevresindeki taş ocaklarının zulmü altında ve onların kurbanı olmuş durumda. Şu ana kadar gezdiğim bütün evler çatlamış, yatmış, yıkılmış. Yolundan şu anda araba da gidemeyecek halde, yollar göçmüş" açıklamasında bulundu.

CHP Ordu İl Başkanı Bülent Akpınar, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Altınordu İlçe Başkanı Halis Poyraz ve Ordu İl Kadın Kolları Başkanı Nilgün Yılmaz, Fatsa'ya bağlı İslamdağ Köyü'nde taş ocakları faaliyetleri nedeniyle yaşanan toprak kaymaları ve yapı hasarlarına ilişkin yurttaşların şikayeti üzerine bölgede incelemelerde bulundu.

CHP Ordu İl Başkanı Bülent Akpınar, incelemelerin ardından şunları söyledi:

"Bize gelen birkaç şikayet üzerine sayın milletvekilimiz, kadın kolları başkanımız, Fatsa ilçe yönetimimiz ve il yönetimimizle beraber buraya gelip yerinde görmek istedik. Maalesef ki bundan 5-6 yıl önce başlayan taş ocakları çalışmalarından dolayı İslamdağlı hemşehrilerimiz çok büyük bir mağduriyet içerisinde. 5 yıl önce burada kaymalar başlıyor, evler boşaltılmaya başlanıyor. Şu an köyde neredeyse yok denecek kadar insan kalmış ama bazı evler var ki; bir teyzemize rastladık, çocukları İstanbul'daymış ama İstanbul'da yaşayamadığını, köyünden kopamadığını söylüyor. Kaymış evin içinde yaşam tehlikesiyle yaşıyor. Bunun gibi bir sürü hane de aynı şekilde. Buradan Sayın Valimize, AFAD yetkililerine tekrar seslenmek istiyoruz. Buraya yıllar önce gelinmiş, burada bir AFAD noktasında çalışma yapılmış ama hala mağduriyet içinde olan vatandaşların gereken hakları kendilerine teslim edilmemiş. Hala dediğimiz gibi kayan evlerde yaşayan insanlar var. Yollar çökmüş, topraklar kaymış. Bakıyorsunuz karşıda neredeyse 5 metreden fazla toprak kayması olmuş."

"5 seneden beri ne bakan var ne soran"

Köyde yaşayan bir yurttaş ise, "Beş seneden beri mağdurum. Beş seneden beri bana ne bakan var ne soran var. Benim gibi daha birçok kişi mağdur. Görüyorsunuz sesimizi duyan kimse de yok" dedi.

Ordu Valisi Muammer Erol'a seslenen CHP İl Başkanı Akpınar, "Sayın Valim, siz devletin valisisiniz, lütfen buraya gelin, bir görün. Bu İslamdağ'da yaşayan insanların mağduriyetini yerinde inceleyin ya da güvendiğiniz bir heyet gönderin. Burada gerçekten çok vahim bir tablo var. Evlerde yaşayan insanlar perperişan. Kolonlar kırılmış, baraka gibi evde yaşıyor, üstünden yüksek gerilim hattı geçiyor. Lütfen siz devletin büyüğü olarak İslamdağlı hemşehrilerimize sahip çıkın" şeklinde konuştu.

"Buraların bizim yaşam alanımız olduğundan hareketle ortak bir şekilde savunmamız gerekiyor"

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de bölgede karşılaştıkları tabloya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu köy maalesef şu anda vahşi madenciliğin, çevresindeki taş ocaklarının zulmü altında ve onların kurbanı olmuş durumda. Şu ana kadar gezdiğim bütün evler çatlamış, yatmış, yıkılmış. Yolundan şu anda araba da gidemeyecek halde yollar göçmüş. Vahşi madencilik, vahşi kapitalizm bir hedef tutturduğu zaman onun hangi partiden olduğuna; iktidar partisi mi, muhalefet partisi mi bakmıyor. O yüzden el birliği içerisinde Ordu coğrafyasında, Türkiye coğrafyasında siyasi parti aidiyeti olmadan buraların vatan olduğu, buraların bizim olduğu, buraların bizim yaşam alanımız olduğundan hareketle ortak bir şekilde savunmamız gerekiyor. Ben şu anda bir tane bile sağlam ev görmedim. İçeride insanlar yaşıyor ama hakikaten şansına yaşıyorlar. Bunlar göçecek eninde sonunda. Buradaki amcam diyor ki, '81 yaşındayım, bu maden ocakları, bu taş ocakları açılmadan önce ben bir tane bile toprak kayması görmedim.' İşte bu da yaşayan tarih."