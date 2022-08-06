İslami Cihad Hareketi: Ateşkesten bahsetmek için henüz çok erken - Son Dakika
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İslami Cihad Hareketi: Ateşkesten bahsetmek için henüz çok erken

06.08.2022 14:29
İslami Cihad Hareketi: Ateşkesten bahsetmek için henüz çok erken

İslami Cihad Hareketi, Gazze Şeridi'nde tansiyonun düşürülmesi ve ateşkes hakkında konuşmak için henüz çok erken olduğunu açıkladı.

İslami Cihad Hareketi, Gazze Şeridi'nde tansiyonun düşürülmesi ve ateşkes hakkında konuşmak için henüz çok erken olduğunu açıkladı.

Hareketin resmi sözcüsü Davud Şihab AA muhabirine yaptığı açıklamada, hareketinin Mısır ve Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileriyle mevcut durumu ele aldığını söyledi.

Şihab, "ateşkes çabalarının başlaması hakkında konuşmak için çok erken" olduğunu ifade etti.

Yaşananları bir savaş olarak nitelendiren Şihab, sürecin henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirterek, "Yapılan düşmanlığa cevap vermek için daha yapacak çok şeyimiz var." mesajını verdi.

İsrail ordusu, dün akşam saatlerinde saldırı başlattığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad'a ait olduğu gerekçesiyle 30 hedefi vurduğunu ve Gazze'den İsrail'e doğru 160 füze fırlatıldığını açıklamıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuk ve 23 yaşında bir kadının da bulunduğu 12 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 84 sivilin yaralandığı ifade edilmişti.

İsrail'in dünkü saldırılarında İslami Cihad'ın önde gelen yöneticilerinden Cabir et-Teysiri'nin öldürüldüğü bildirilmişti.

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de İsrail'in saldırılarına karşılık Gazze Şeridi'nin çevresi, Tel Aviv ve merkezdeki şehirlere doğru 100 roket fırlatıldığını duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Davud Şihab, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İslami Cihad Hareketi: Ateşkesten bahsetmek için henüz çok erken - Son Dakika

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