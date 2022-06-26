Dekan Prof. Dr. Korkmaz'ın cenazesi Aksaray'da defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Dekan Prof. Dr. Korkmaz'ın cenazesi Aksaray'da defnedildi

26.06.2022 18:28

Ordu'da akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıddık Korkmaz'ın cenazesi, memleketi Aksaray'da toprağa verildi.

Ordu'da akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıddık Korkmaz'ın cenazesi, memleketi Aksaray'da toprağa verildi.

Korkmaz'ın cenazesi, Ordu Gölköy Devlet Hastanesi morgundan alınarak kara yolu ile Aksaray Somuncu Baba Cami ve Külliyesi'ne getirildi.

İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse'nin ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Korkmaz'ın naaşı, Ervah Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Korkmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, öğrenciler ve çok sayıda çalışma arkadaşı katıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: İtalya'daki helikopter kazasında yaşamını yitiren İlker Uçak'ın cenazesi Kocaeli'de defnedildi Son dakika haberi: İtalya'daki helikopter kazasında yaşamını yitiren İlker Uçak'ın cenazesi Kocaeli'de defnedildi Son dakika haber: İtalya'daki helikopter kazasında yaşamını yitiren Arif Cez'in cenazesi Bursa'da defnedildi Son dakika haber: İtalya'daki helikopter kazasında yaşamını yitiren Arif Cez'in cenazesi Bursa'da defnedildi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dekan Prof. Dr. Korkmaz'ın cenazesi Aksaray'da defnedildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:28 Kemal Kılıçdaroğlu, Yunanistan'ın Ege'deki adaları silahlandırma girişimine sert çıktı: O silahların ne olacağını onlara göstereceğiz
18:06 96. Gazi Koşusu'nu Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı Secret Power kazandı
18:05 İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'ten hükümete asgari ücret çağrısı: Temmuz ayındaki zammı birlikte karşılayalım
17:36 Güney Afrika'da 17 kişinin cansız bedeni bulundu, 3 kişi de hastanede hayatını kaybetti!
17:06 Ümit Özdağ'dan gündem olacak sözler: Yarın Suriye sınırına ilk mayını yerleştireceğiz
17:05 Sinirlenen futbolcu yedek kulübesinden fırlayarak hakemi yumrukladı!
16:22 Oğluna süt almaya giden babanın ölümüne sebep olmuştu! O sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı
16:15 96. Gazi Koşusu için heyecan dorukta! Yarışseverler, Veliefendi Hipodromu'nu doldurdu
16:13 Jose Mourinho, Abdülkadir Ömür'e gözünü dikti! Milli futbolcu için Roma adım attı
15:22 Hüseyin Çelik'ten dikkat çeken açıklama: Kendilerini MHP'ye mahkum ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 19:15:43. #1.13#
SON DAKİKA: Dekan Prof. Dr. Korkmaz'ın cenazesi Aksaray'da defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement