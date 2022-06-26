Dekan Prof. Dr. Korkmaz'ın cenazesi Aksaray'da defnedildi

Törene, Korkmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu , Belediye Başkanı Evren Dinçer , Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin , Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, öğrenciler ve çok sayıda çalışma arkadaşı katıldı.

Ordu 'da akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıddık Korkmaz'ın cenazesi, memleketi Aksaray 'da toprağa verildi.

Kaynak: AA

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