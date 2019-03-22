Son Dakika Haberleri: İsmail Erdem: "Sancaktepe'de Engelli Bireylere Verdiğimiz Hizmetleri Ataşehir'de de Vereceğiz"

İsmail Erdem: "Sancaktepe'de Engelli Bireylere Verdiğimiz Hizmetleri Ataşehir'de de Vereceğiz"

47 dakika önce

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, engelli bireyler ve aileleri ile bir araya geldi.

İsmail Erdem:
AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, engelli bireyler ve aileleri ile bir araya geldi. Başkan Erdem, engelli bireylere Sancaktepe'de yaptıkları hizmetleri ve Ataşehir'de uygulamaya koyacakları projeleri anlattı.

21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kapsamında Zübeyde Hanım Öğretmenevi'nde gerçekleşen programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Ataşehir'de Engelliler Rehabilitasyon Merkezi ve Misafirhanesi açılacak

21 Mart Dünya Down Sendromu Günü'nde Ataşehir'de engelli bireyler ile bir araya gelen AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Ataşehir'de Engelliler Rehabilitasyon Merkezi ve Misafirhanesi açacaklarını söyledi. Merkezde, yerçekimsiz terapi odaları, robotik yürüme odaları, terapi havuzları gibi birimler olacağını, engelli bireylerin tedavi ve rehabilitasyonlarına yardımcı olacaklarını ifade eden Başkan İsmail Erdem, sağlıkta da, eğitimde de öncü olacaklarını söyledi.

"Ataşehir'de engelli kardeşlerimiz belediyeye emanet olacak"

Sancaktepe'de engelli bireyler için üretilen tüm hizmetlerin Ataşehir'de de devam edeceğinin altını çizen Başkan İsmail Erdem, engelli bireyler için yapacakları hizmetler ile ailelerin yüklerini hafifletmek istediklerini söyledi. Başkan İsmail Erdem sözlerini şöyle sürdürdü; "Engelli kardeşlerimiz için rehabilitasyon merkezlerini arttıracağız. Tedaviye yardımcı olacağız. Engelli dinlenme merkezleri yapacağız. Akülü araçları belediye olarak karşılayacağız. Belediye sizin her zaman yanınızda olacak. Ataşehir'de engelli kardeşlerimiz belediyeye emanet olacak. Sizlere hizmet etmek her zaman idealimiz olacak. Ataşehir'de gönül belediyeciliğini İnşallah Sancaktepe'deki gibi uygulamış olacağız. Sizler bize güvenin bizler size inanıyoruz." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:38 Kaynak: İHA

Sancaktepe, Ataşehir, Politika
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