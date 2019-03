İsmail Erdem: Yaptıkları İki Barakaya Kültür Merkezi Demek Ayıp

SEÇİM çalışmalarını sürdüren AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem , vatandaşların mevcut yönetime yönelik çifte standart şikayetlerini dinledi. Erdem, "Halka eşit hizmet götüremedikleri ortada. Bir de çıkmış 'kültür merkezi yaptık' diyorlar. Yaptıkları iki barakaya kültür merkezi demek bile ayıp" dedi.AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, seçim çalışmalarını Ataşehir Barboros Mahallesi ziyareti ile sürdürdü. Vatandaşlar İsmail Erdem'e, görevden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve mevcut yönetime yönelik sorunlarını iletince Erdem, "Hep aynı şikayetlerle karşılaşıyorum. Kimsenin şüphesi olmasın. Biz sadece bize oy verenlere değil, bütün Ataşehir halkına hizmet edeceğiz. 31 Mart'ta bütün sıkıntılar son bulacak. Ataşehir hak ettiği hizmeti bizim dönemimizde ayrım yapılmadan alacak" diye konuştu."BOŞ LAF DIŞINDA HİZMET GÖRMEDİK"Ataşehir Barboros Mahallesi sakinleri mevcut yönetime yönelik şikayetlerini sıralarken, "Her yer çamur, her yer çöp. Renkli sözler ve boş vaatler dışında icraat göremedik. Çevremizde ahırlar var. Beş dakika ötesi ise bambaşka bir şehir gibi. Bu ahırların düzenlenmesini istedik ama ilgilenen olmadı. 21. yüzyılda, şehrin göbeğinde bu şartlarda yaşamaya mahküm edildik. Artık kaderimiz değişsin istiyoruz" ifadelerini kullandı. Vatandaşların dertlerini dinleyen İsmail Erdem, "Ataşehirli böyle bir ayrımı hak etmiyor. Ataşehir böyle bir ilçe olmayı hak etmiyor. Belediyeciliğin nasıl yapılacağını 1 Nisan 'dan itibaren bütün Ataşehirliler görecek" ifadelerini kullandı."KENDİ PARTİLERİNDEN OLMAYANIN YÜZÜNE BAKMIYORLAR"Vatandaşların, "Bunlar sözde halkçı. Kendi partilerinden olmayanın yüzüne bile bakmıyorlar. Çöp, böcek, lağım suyu derken tam bir kabus yaşıyoruz. Bize varoş diyorlar" isyanı üzerine araya giren İsmail Erdem, "Hiç kimse benim vatandaşıma varoş diyemez. Her Ataşehirli tek tek çok değerlidir. Bu ilçede oturan her vatandaş en iyi hizmeti hak ediyor. Ataşehir'e bu kabus yıllarını unutturacağız" dedi."KARŞI TARAFI KORKU SARDI"Barboros Mahallesi ziyaretinden sonra İçerenköy Hali'nde basın mensuplarına açıklamalar yapan AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, "Usulsüzlükleri ifşa oldu. Hala soruşturması devam eden adamlar utanıp, sıkılmadan halkın karşısına çıkıp oy istiyor. Bu işi yapamadıkları, halka eşit hizmet götüremedikleri de ortada. Bir de çıkmış kültür merkezi yaptık diyorlar. Yaptıkları iki barakaya kültür merkezi demek bile ayıp. Bu işlerin nasıl yapılacağını görmek için Sancaktepe 'ye yaptığımız Kültür Merkezi'ne baksınlar. Ama biliyorum, karşı tarafı korku sardı. Ataşehir artık bunlardan kurtulacak" dedi. - İstanbul