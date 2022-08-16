İsmail Hacıoğlu kimdir? İsmail Hacıoğlu kaç yaşında, nereli? İsmail Hacıoğlu hayatı ve biyografisi! - Son Dakika
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İsmail Hacıoğlu kimdir? İsmail Hacıoğlu kaç yaşında, nereli? İsmail Hacıoğlu hayatı ve biyografisi!

16.08.2022 23:53
İsmail Hacıoğlu kimdir? İsmail Hacıoğlu kaç yaşında, nereli? İsmail Hacıoğlu hayatı ve biyografisi!

2007'de vizyona giren "Kabadayı" filminde Şener Şen, Kenan İmirzalıoğlu, Aslı Tandoğan, Rasim Öztekin ve Tarık Ünlüoğlu ile beraber rol alan Hacıoğlu, 2013 yılı Nisan ayında TRT'de yayınlanmasına başlayan "Osmanlı Tokadı" adlı dizide Fatih Sultan Mehmet rolünü canlandırdı. Peki, İsmail Hacıoğlu kimdir? İsmail Hacıoğlu kaç yaşında, nereli? İsmail Hacıoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İsmail Hacıoğlu hangi filmlerde oynadı?

Ünlü isim Zümrüdüanka, Hükümsüz ve Mahkum dizilerinde rol aldı. Peki, İsmail Hacıoğlu kimdir? İsmail Hacıoğlu kaç yaşında, nereli? İsmail Hacıoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İsmail Hacıoğlu hangi filmlerde oynadı? İşte detaylar haberimizde...

İSMAİL HACIOĞLU KİMDİR?

1985 yılında İstanbul'da dünyaya gelen İsmail Hacıoğlu, oyunculuğa ilkokul 5'inci sınıftayken piyeste oynayarak başladı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde devam etti. Aynı zamanda iki sezon tiyatro da yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı, ancak tamamlamadan okulu bıraktı.

2002 yılında Yönetmenliğini Ömer Kavur'un yaptığı senaryosunu Macit Koper ile Ömer Kavur'un hazırladığı "Karşılaşma" adlı Sinema filminde "Osman" karakterini canlandırdı. 2003 yılında Ahu Türkpençe, Mehmet Aslantuğ, Ozan Güven, Çetin Tekindor, Arsen Gürzap, Vahide Gördüm ve Altan Erkekli gibi oyuncularla birlikte "Bir İstanbul Masalı" adlı dizide oynadı.

2007'de vizyona giren "Kabadayı" filminde Şener Şen, Kenan İmirzalıoğlu, Aslı Tandoğan, Rasim Öztekin ve Tarık Ünlüoğlu ile beraber rol alan Hacıoğlu, 2013 yılı Nisan ayında TRT'de yayınlanmasına başlayan "Osmanlı Tokadı" adlı dizide Fatih Sultan Mehmet rolünü canlandırdı.

2015 yılında "Kafes" filminde "Mehmet Sipahi" karakterine hayat veren İsmail Hacıoğlu, 2017 yılında Lee Kyung Jin, Ali Atay, Damla Sönmez, Murat Yıldırım gibi isimlerin yer aldığı Ayla filmde başrol olarak yer aldı.

Ünlü isim Zümrüdüanka, Hükümsüz ve Mahkum dizilerinde rol aldı.

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İsmail Hacıoğlu, Soğuk Haber, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber İsmail Hacıoğlu kimdir? İsmail Hacıoğlu kaç yaşında, nereli? İsmail Hacıoğlu hayatı ve biyografisi! - Son Dakika


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