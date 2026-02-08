İsmail Hakkı Efendi 104. Yılında Anıldı - Son Dakika
İsmail Hakkı Efendi 104. Yılında Anıldı

08.02.2026 20:50
İskilip'te, Kuva-yi Milliye Müftüsü İsmail Hakkı Efendi, vefatının 104. yılında anma töreniyle yad edildi.

Çorum'un İskilip ilçesinde, Milli Mücadele kahramanı Kuva-yi Milliye Müftüsü İsmail Hakkı Efendi, vefatının 104. yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Hacı Karani Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Törende konuşan İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İsmail Hakkı Efendi'nin Milli Mücadele döneminde üstlendiği role dikkati çekerek, "Milli Mücadele'nin en zor anlarında memleketimizden cepheye o yolu açan, birlik ve beraberliği sağlamak adına her türlü fedakarlığı yapan Müftü İsmail Hakkı Efendi'yi anmak üzere buradayız. Kendisinin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz." dedi.

Araştırmacı yazar Nurettin Tanay da İsmail Hakkı Efendi'nin 1909 yılında İskilip Müftüsü olduğunu belirterek, müftülüğün yanı sıra maarif ve nüfus komisyonlarında başkanlık ile şeriat mahkemesinde hakim vekilliği görevlerinde bulunduğunu ifade etti.

Tanay, İsmail Hakkı Efendi'nin Milli Mücadele sürecinde halkın bilinçlendirilmesi için fedakarca görev yaptığını kaydetti.

Programa AK Parti İskilip İlçe Başkanı Mehmet Demirci, belediye ve il genel meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

