İSO Türkiye İmalat PMI Eylül'de 52.8'e geriledi - Son Dakika

İSO Türkiye İmalat PMI Eylül'de 52.8'e geriledi

Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden imalat sanayi performansında referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), Ağustos ayındaki 54.3 düzeyinden, Eylül ayında 52.8'e geriledi.

İSO Türkiye İmalat PMI Eylül'de 52.8'e geriledi, System.String[]

Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden imalat sanayi performansında referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), Ağustos ayındaki 54.3 düzeyinden, Eylül ayında 52.8'e geriledi.

İSO'dan yapılan açıklamada, "Eşik değer olan 50.0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre Ağustosta 54.3 düzeyinde gerçekleşen manşet PMI Eylül'de 52.8'e gerilemekle birlikte, önceki aya göre sektörün faaliyet koşullarında güçlü iyileşmenin sürdüğüne işaret etti. Böylece faaliyet koşulları son dört ay boyunca güçlenmiş oldu" denildi.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi: "Son PMI anketinden elde edilen en dikkat çekici gelişme, istihdam yaratma hızının güçlenmesi oldu. Covid-19 kaynaklı daralmanın ardından talepte yaşanan iyileşme sürecinin yansıması olarak, imalatçıların istihdamı yeniden büyütmeye yönelik yatırımlara istekli oldukları görülüyor. Bununla birlikte, üretim ve yeni siparişlerdeki artış ivme kaybederken salgın tehdidi de devam ediyor. Firmalar, toparlanmanın sürebilmesi için yılın son çeyreğinde de eğilimlerin pozitif kalmasını ümit ediyor olacak.""Covid-19 pandemisinde en kötünün geride kalmasının ardından normale dönüş sürecinin devam etmesi, talebin eylül ayında da iyileşmesini sağladı" denilen İSO açıklamasında, bunun sonucu olarak, üretim ve yeni siparişlerdeki büyüme sürdüğü belirtildi ve şu değerlendirme yapıldı: "Her iki alt endeks de üst üste dördüncü ay artış gösterdi; bununla birlikte, büyüme Ağustos'a göre hız kesti."Firmalar artan siparişler doğrultusunda, Şubat 2018'den beri en yüksek oranda istihdam artışı gerçekleştirdi. "Kapasitedeki genişlemenin yanı sıra yeni siparişlerdeki artışın ivme kaybetmesi, firmaların birikmiş işlerini azaltmasına olanak sağladı. "Diğer yandan, Türk lirasındaki zayıflık enflasyonist baskıların eylülde de artmasına yol açtı. Girdi maliyetleri enflasyonu son iki ayda artarak Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. "Benzer şekilde nihai ürün fiyatları da son iki yılın en hızlı artışını kaydetti. Kur artışlarının ihracat pazarlarında rekabet gücünü desteklediği yönündeki firma bildirimleri, anketin görece pozitif bulguları arasında yer aldı. "Bu arada, yeni siparişler ve üretim gereksinimlerindeki yükselişin yansıması olarak satın alma faaliyetleri son dört ay boyunca artış gösterdi. "Bu arada, firmaların stok biriktirme konusundaki temkinli tutumunun devam etmesi ve üretimdeki büyümeyi desteklemek için girdilerin kullanılması, girdi stoklarının azalmasına yol açtı." (Grafik)


İSO Türkiye İmalat PMI Eylül'de 52.8'e geriledi
İSO Türkiye İmalat PMI Eylül'de 52.8'e geriledi
İSO Türkiye İmalat PMI Eylül'de 52.8'e geriledi

Ağustos, Türkiye, Eylül, PMI, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 10:39 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İSO Türkiye İmalat PMI Eylül'de 52.8'e geriledi - Son Dakika Ekonomi

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