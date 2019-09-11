Son Dakika Haberleri: İspanya: Ayrılıkçı 12 Katalan siyasetçiyle ilgili son karar öncesi dev gösteri
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İspanya: Ayrılıkçı 12 Katalan siyasetçiyle ilgili son karar öncesi dev gösteri

9 dakika önce

İspanya'da yüz binlerce ayrılıkçı Katalonya Millli Günü (Diada) etkinliklerinde Barcelona'da bir araya geldi. Etkinlik, Katalonya'nın İspanya'dan bağımsızlığı için mücadele eden 12 siyasetçi hakkında Yüksek Mahkeme'nin son kararı öncesi güç gösterisi olarak değerlendiriliyor.

İspanya: Ayrılıkçı 12 Katalan siyasetçiyle ilgili son karar öncesi dev gösteri, System.String[]

İspanya'da yüz binlerce ayrılıkçı, Katalonya Millli Günü (Diada) etkinliklerinde Barcelona'da bir araya geldi.


Etkinlik, Katalonya'nın İspanya'dan bağımsızlığı için mücadele eden 12 siyasetçi hakkında Yüksek Mahkeme'nin vereceği son kararı öncesi güç gösterisi olarak değerlendiriliyor.

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Barcelona, İspanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:15 
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