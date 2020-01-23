İspanya Başbakanına "resmi kurumları seçim kampanyasına alet etmekten" 500 avro para cezası - Son Dakika
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İspanya Başbakanına "resmi kurumları seçim kampanyasına alet etmekten" 500 avro para cezası

17 dakika önce

İspanya Merkez Seçim Kurulu (JEC), 10 Kasım erken seçimlerinde Başbakanlık binasını seçim kampanyasında kullandığı gerekçesiyle Başbakan Pedro Sanchez'e 500 avro para cezası verdi.

İspanya Başbakanına

İspanya Merkez Seçim Kurulu (JEC), 10 Kasım erken seçimlerinde Başbakanlık binasını seçim kampanyasında kullandığı gerekçesiyle Başbakan Pedro Sanchez'e 500 avro para cezası verdi.

JEC, 10 Kasım erken genel seçimleri öncesinde, iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) Başbakanlık binasını seçim kampanyasına alet ettiği gerekçesiyle bazı cezalar açıkladı.

Başbakan Sanchez'in Başbakanlık binasında ekim ayında bir İspanyol televizyonuna verdiği özel demeci, "resmi kurumların seçim kampanyasına alet edilmesi" olarak değerlendiren JEC, sosyalist lidere 500 avro para cezası verildiğini bildirdi.

Kurul ayrıca haftalık Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlenen olağan basın toplantılarında, partisinin seçim propagandasını yaptığı gerekçesiyle, dönemin Hükümet Sözcüsü ve Eğitim Bakanı İsabel Celaa'ya da 2 bin 200 avro para cezası verildiğini duyurdu.

JEC, Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra'ya daha önceden benzer gerekçelerle 3 bin ve 2 bin 500 avro olmak üzere iki ayrı para cezası vermişti.

Başbakanlık, 10 Kasım, İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:38 Kaynak: AA
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