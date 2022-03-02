İspanya'da aşırı sağ, Ukraynalılar ile Müslüman mülteciler arasında ayrım istedi - Son Dakika

İspanya'daki aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal, İslam karşıtı söylemini Rusya'nın işgalinden kaçan Ukraynalı mülteciler konusunda da gündeme getirdi.

Abascal, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oturumda konuştu.

Ülkelerindeki savaştan kaçan Ukraynalılar için "Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar, evet bunlar savaş mültecileridir ve Avrupa'da hoş karşılanmalıdır." diyen Abascal, "Herkes, bu mülteci akışı ile Avrupa sınırına akın eden, Müslüman kökenli, askerlik çağındaki genç erkeklerin işgalleri arasındaki farkı anlayabilir. Onların ki Avrupa'yı istikrarsızlaştırma ve sömürgeleştirme girişimidir." ifadesini kullandı.

Abascal, Avrupa'nın Ukrayna'dan kaçan savaş mağdurlarına kapıları açmasını ancak Müslüman kökenli göçmenlere sınırlarını kapatmasını istedi.

Katalan solundan Avrupa'ya mülteci eleştirisi

Diğer yandan Katalonya'da faaliyet gösteren Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partisinin meclis grup sözcüsü Gabriel Rufian ise Avrupa'nın mülteciler konusundaki "çifte standardını" eleştirdi.

Rufian, "bugüne kadar mülteci kabul kurallarını uygulamayan Avrupa'nın şimdi sarışın ve mavi gözlü oldukları için Ukrayna'daki savaştan kaçanlara sınırsız kabul getirdiğini" söyledi.